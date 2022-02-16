Не надо тратить на это деньги: как своими руками сделать универсальные дезинфицирующие салфетки

Хороший совет, чтобы сэкономить деньги – иногда делать средства для уборки или дезинфекции. Речь, в частности, об универсальных салфетках для очистки ванной или кухни, а также рук.

Дезинфицирующие салфетки – отличный пример того, как можно легко сэкономить деньги. Также это спасает тогда, когда они кончились в супермаркете.

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Дезинфекционные салфетки своими руками

Вам понадобится:

дезинфицирующее средство Clorox;

вода;

один рулон бумаги;

круглый контейнер или банка для хранения;

нож.

Разрежьте бумажный рулон пополам. Регулируйте длину так, чтобы она поместилась в вашем контейнере или банке. Смешайте воду и дезинфицирующее средство. Начните с 2 стаканов воды. Добавьте в воду 2 с половиной столовых ложки Clorox и размешайте.

Положите рулон в контейнер и залейте его раствором. Уберите изнутри картонный тубус. Оставьте на 5 минут, чтобы бумага могла впитать раствор. Вытаскивать салфетки следует плавно.

Как сделать дома дезинфицирующие салфетки: смотрите видео

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