Не надо тратить на это деньги: как своими руками сделать универсальные дезинфицирующие салфетки
Источник:ютюб Cooking with Mitisha
Хороший совет, чтобы сэкономить деньги – иногда делать средства для уборки или дезинфекции. Речь, в частности, об универсальных салфетках для очистки ванной или кухни, а также рук.
Дезинфицирующие салфетки – отличный пример того, как можно легко сэкономить деньги. Также это спасает тогда, когда они кончились в супермаркете.
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Дезинфекционные салфетки своими руками
Вам понадобится:
- дезинфицирующее средство Clorox;
- вода;
- один рулон бумаги;
- круглый контейнер или банка для хранения;
- нож.
Разрежьте бумажный рулон пополам. Регулируйте длину так, чтобы она поместилась в вашем контейнере или банке. Смешайте воду и дезинфицирующее средство. Начните с 2 стаканов воды. Добавьте в воду 2 с половиной столовых ложки Clorox и размешайте.
Положите рулон в контейнер и залейте его раствором. Уберите изнутри картонный тубус. Оставьте на 5 минут, чтобы бумага могла впитать раствор. Вытаскивать салфетки следует плавно.
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