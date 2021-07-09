Наушники-вкладыши: 3 важные вещи, которые вам нужно узнать перед покупкой

Вы фанат музыки, но не хотите мешать своим хобби окружающим? Выход один: приобрести компактные наушники. Однако, прежде чем отправиться в магазин за покупкой, уточните важные моменты. Ведь от того, какие наушники вы выберете, будут зависеть удобство пользования гаджетом и качество звучания ваших любимых композиций.

Вот три важных секрета, которые помогут вам сделать правильный выбор. Ознакомитесь – и вперед за наушниками!

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Техническая сторона

Не стоит покупать модель, заявленная чувствительность которой не превышает 100 дБ – звук в таких наушниках будет тихим. Это особенно важно. В связи с тем, что они не могут обеспечить изоляцию от внешних шумов, удовольствие от музыки, воспроизводимой в таких наушниках, получить не удастся.



Фото arkartech

Главное – удобство

Выбирая наушники, необходимо позаботиться о том, чтобы вам было комфортно их носить длительное время. Наушники могут раздражать ушную раковину. От плотности прилегания скобки также зависит степень комфорта.



Фото arkartech

Тип и специализация:

Создайте для друзей неожиданность, устройте вечер теплых воспоминаний и лучших впечатлений. А для настроения приготовьте вкусные коктейли с Soplica – незабываемый вечер вам гарантирован.

Наушники бывают самых разных форм, размеров и назначений; вам нужно выбрать тот тип, который отвечает вашим потребностям. Например, если вы бегаете в наушниках – возможно, вам понадобится защищенная модель, а если просто слушаете в них музыку – сделайте упор на качество звука.

Звукоизоляционные

Эти наушники, которые блокируют окружающие шумы. Они препятствуют проникновению любого шума в ваши уши начисто.



Фото arkartech

Устойчивы к поту

Если вы любите слушать музыку в спортзале или на пробежке, они как раз для вас!



Фото arkartech

Bluetooth-наушники

Наушники соединяются с вашим устройством с помощью Bluetooth. Невероятная свобода действий при активном образе жизни!



Фото arkartech