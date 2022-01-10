Как накачать тело без движения: статическая тренировка в видео

Из-за стереотипных мнений статические тренировки очень недооценены. А это – отличный способ укрепить мышцы по всему телу.

Казалось бы, чем быстрее мы двигаемся и с чем большим весом работаем, тем эффективнее тренировки. Но нет. Добиться хороших результатов можно и упражнениями на статику. Они нужны для того, чтобы задействовать медленный тип мышечных волокон. Кроме этого, такой формат занятий укрепляет миофасцию – соединительную ткань, окружающую мускулатуру и связки. В результате развиваются не только конкретные мышцы, но и улучшающаяся способность тела работать связано.

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Тренер Кирилл Торос показал, как работать над своим телом, при этом вообще не двигаясь. Спойлер: это не так легко, как кажется на первый взгляд.

Статическая тренировка: 6 домашних упражнений

Упражнение "стульчик": 20 секунд;

20 секунд; Отведение ноги в сторону: по 20 секунд на каждую ногу;

по 20 секунд на каждую ногу; Планка: 20 секунд;

20 секунд; Планка на изогнутых руках: 20 секунд;

20 секунд; Упражнение "лодочка": 20 секунд:

20 секунд: Упражнение "обратная лодочка": 20 секунд.

Короткий гайд по тренировке

Каждое упражнение выполняйте по 20 секунд;

Делайте 3 круга;

Отдыхайте между упражнениями 30 секунд, а между подходами – 1 минута.

Обязательно выполняйте разминку перед тренировкой и заминку после нее.

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Текст публикации Кирилла Тороса:

СТАТИКА

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На связи @kirill.toros, сегодня у нас первая тренировка. Двигаться практически не нужно, что сейчас очень актуально. Но на самом деле это все очень тяжело. Рекомендую попробовать и прочувствовать свое тело по-новому.

Статические упражнения необходимы для того, чтобы задействовать в работе медленный тип мышечных волокон. Кроме того, упражнения на статику укрепляют миофасцию – соединительную ткань, окружающую мускулатуру и связки. В результате развиваются как конкретные мышцы, так и способность тела работать связана.

Тренировка:

3 круга

Планка 20 секунд

Планка на изогнутых руках 20 секунд

Стульчик 20 секунд

Отвод ноги в сторону (вторую ногу делаем в этом же подходе) 20 секунд

Лодочка 20 секунд

Обратная лодочка 20 секунд

Отдых между упражнениями 30 секунд

Обязательно выполняем разминку перед тренировкой и заминку после тренировки. Научные исследования показывают, что статические тренировки улучшают прочность связок и сухожилия, повышая их эластичность.