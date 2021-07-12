Магнит – незаменимый помощник в быту: 10 убедительных аргументов

Обычно мы лепим магниты на холодильник как украшение или прикрепляя ими записки домочадцам. Между тем из способности двух крошечных кусочков материала притягиваться друг к другу можно извлечь гораздо больше пользы. Как именно?

Сейчас мы раскроем вам несколько секретов. Так что снимайте магниты с холодильника и вперед проверять их возможности!

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Вбить гвоздь

Воспользуйтесь магнитом, который придержит своенравный гвоздь на месте, пока молоток будет заниматься своим делом.



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Порядок на балконе

С помощью магнитов можно навести чистоту на балконе или в мастерской. Приклеенные к стене магниты – прекрасный держатель для инструментов и других металлических предметов.



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Оптимизация кухонного пространства

Когда для специй на кухне не находится места, выручат магниты. Прикрепив их под полкой или на нижней части навесного шкафчика, можно удобно вешать емкости с металлическими крышками.



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Магнит притягивает деньги

Если вы рассыпали на пол монеты (гвозди и другие металлические предметы), собрать их с помощью магнита не составит труда.



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Ручка на видном месте

Открутите ручку, отрежьте небольшой кусочек стержня, а на его место вставьте магнит. Закрутите ручку. Повесьте на холодильник и удивляйтесь: "Почему я не делал этого раньше?".



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Держатель для ключей

Секрет хорошего настроения достаточно прост! Нужно только пригласить лучших друзей, взять, тоник, лед и вместе замиксовать хорошее настроение.

Приклейте у входа магнит. Теперь, опаздывая на встречу, вы не будете тратить драгоценное время на поиск ключей. Они – на месте.



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Тюнинг отвертки

Прикрепите к металлической части отвертки небольшой магнит. Теперь гвозди и саморезы будут сами держаться.



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Шуруповерт с шурупами

Приклейте на шуруповерт длинный магнит. Он будет удерживать несколько шурупов, что значительно упростит и ускорит работу.



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Держатель для проводов

С помощью пружинки с автоматической ручки обмотайте основания проводов. К боковой стороне стола прикрепите на термоклей магниты. Удобная конструкция для крепления проводов готова.



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Гвозди при вас

Магнит размером с монетку, брошенный в карман, позволит закрепить на внешней стороне одежды небольшие гвозди. Теперь при работе с молотком гвозди всегда будут при вас.



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