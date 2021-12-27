Лучшие украинские фильмы по версии зрителей: что смотрели на OLL.TV в 2021 году

В 2021 году ценители кино активно просматривали культовые украинские ленты, ведь наше кино несомненно стоит внимания. От исторических драм до небанальных комедий –предлагаем подборку лучших фильмов на сервисе OLL.TV.

С каждым годом украинский кинематограф демонстрирует все более качественный контент. Что поразило зрителей на онлайн-платформе OLL.TV в 2021-м – делятся Идеи 24.

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ТОП-10 лучших фильмов на OLL.TV

Захар Беркут

Гениальный фильм "Захар Беркут" стал совместной работой украинца Ахтема Сеитабаева и американского режиссера Джона Винна. Лента снималась по одноименной исторической повести Ивана Франко, поэтому она приковала внимание киноманов задолго до релиза.

"Захар Беркут" переносит зрителей в 1241 год, когда монгольская орда во главе с ханом Бурундой уходила на запад, истребляя все на своем пути. В Карпатах вражеские войска остановились у подножия гор, где обустроило место для содержания пленных. Ночью двое местных охотников – братьев Беркутов – тайком пробрались в монгольский лагерь и освободили пленников.

Такая дерзость возмутила хана и он решил отомстить и уничтожить карпатские поселения. Однако Бурунда не учел, что немногочисленное войско возглавит Захар Беркут, который хорошо знает, как остановить врага.

"Захар Беркут": смотрите трейлер

Черкассы

Украинский художественный фильм "Черкассы" рассказывает об обороне одноименного морского тральника, заблокированного российскими войсками в марте 2014 во время аннексии Крыма.

Главные герои – Миша и Лев, ребята из села на Черниговщине. Различные обстоятельства приводят их на службу на корабль "Черкассы". Об аннексии Крыма они узнают, когда вооруженные россияне окружают судно. И хотя дать отпор моряки не могут, экипаж все же решает не сдаваться и защищать судно.

Фильм "Черкассы" держит зрителей в напряжении до последнего момента, ведь чем закончится лента – предсказать сложно.

"Черкассы": трейлер фильма

Особая атмосфера

Документальный фильм "Особая атмосфера" открывает внутреннюю кухню национальной сборной Украины по футболу. В картине можно увидеть, как команда готовилась к ЕВРО 2020, который из-за пандемии был перенесен на 2021 год.

Впервые в истории сборной журналистов подпустили столь близко к игрокам и тренерам главной команды страны. Благодаря этому съемочная группа проекта получила возможность максимально глубоко погрузить зрителя внутрь команды и дать возможность почувствовать атмосферу тренировочного процесса и настроение сборной.

– прокомментировал релиз фильма сопродюсер Тарас Герега.

Андрею Шевченко за время пребывания в должности тренера сборной удалось сделать то, что было не по силам другим. Какова это "атмосфера", в чем ее особенность? Смотрите на OLL.TV.



Фильм об украинской сборной / Фото Украинской ассоциации футбола

Киборги. Герои не умирают

Культовый и наиболее обсуждаемый украинский фильм, который переносит зрителей в 2014 год. Наши военные уже четыре месяца удерживают здание Донецкого аэропорта. Здесь собрались люди из разных социальных слоев, которые говорят на разных языках, но имеют общую цель – любой ценой защитить свою страну и мирную жизнь своих близких.

Эта лента Ахтема Сеитабаева основана на реальных событиях. Ее герои – сборные образы реальных участников боев за ДАП. За самоотверженность и несгибаемость их прозвали "киборгами".

Философских разговоров в ленте действительно много: о том, "за что любить Украину", о мотивации на войне и терпении.

– Почему ты здесь? – спрашивает командир Август у каждого из своих бойцов.

– Потому что я не могу терпеть несправедливость.

– Потому что у меня одноклассника убили.

– Потому что люблю Украину.

– А за что ты ее любишь? Дороги наши любишь? (Смех)

– Сад вишневый и все… Природу люблю.

"Киборги": смотрите трейлер

Мои мысли тихие

События в комедии разворачиваются вокруг молодого звукорежиссера-фрилансера Вадима, который переживает не лучшие времена: в работе особых успехов нет, есть кредит, который нужно отдавать.

В этот трудный момент он получает заказ, который может кардинально изменить жизнь парня. Человек по имени Джеймс Ткачук просит Вадима записать звуки животных для видеоигры на Закарпатье. За выполненное задание героя ждет тысяча долларов и, возможно, работа в Канаде, о которой он давно мечтает.

Однако на пути к мечте Вадим столкнется со многими проблемами, одна из которых – неожиданная встреча. Удастся ли ему при всем выполненить заказ? Как и наша жизнь, все, что происходит в фильме, можно описать тремя словами "смех сквозь слезы".

Комедия "Мои мысли тихие": смотрите трейлер

Донбасс

Драматическая работа украинского режиссера Сергея Лозницы о военных действиях на Донбассе, которые всколыхнули весь мир. Международная премьера фильма состоялась на 71 Каннском кинофестивале, где лента получила приз за лучшую режиссуру.

Трагикомедия демонстрирует истории людей, вынужденных приспосабливаться к жизни в условиях оккупации. Построенные десятилетиями дружеские, рабочие и родственные связи разрушаются под давлением новой реальности. Фильм передает атмосферу, где жизнь и смерть ходят рядом, а от драмы к комедии один шаг. Сохранят ли люди достоинство и здравый смысл? Смотрите на OLL.TV.

Фильм "Донбасс": видео

Дикое поле

Фильм "Дикое поле" – это блестящее отображение будней довоенного Донбасса. Основой для картины стал роман Сергея Жадана "Ворошиловград".

События киноленты разворачиваются вокруг Германа, какой вынужден вернуться в родной город из-за исчезновения брата. Его семья без присмотра оставила небольшой бизнес – старую заправку, которую хотят забрать местные "дельцы". Много матов и шуток, от которых смеются не громко, но часто – предлагаем посмотреть приключенческий экшн "Дикое поле" на OLL.TV

"Дикое поле": трейлер

Штольня

Первый украиноязычный триллер, которым восхищаются уже 15 лет. Картина переносит зрителей в древние времена, когда было искоренено язычество и христиане стремились уничтожить все жертвенники Перуна. Тогда многим жрецам удалось скрыть статуи бога и кровавые обряды совершались дальше.

В наши дни пятеро студентов исторического факультета отправляются на археологическую практику. Герои случайно наталкиваются на штольню, в которой, вероятно, спрятан идол Перуна. Неожиданно, при невыясненных обстоятельствах, их руководитель-профессор исчезает. Студенты решают спуститься в штольню, в надежде разыскать профессора. На что они встретят во время поисков и каким будет их путь?

Трейлер фильма "Штольня": смотрите видео

Легенда Карпат

Картина рассказывает о главаре освободительного движения опрышков Олексе Довбуше. События фильма проходят в Карпатах в XVIII веке.

Жители украинских гор постоянно находятся под давлением польских господ. Сталкиваясь с наказанием за любое непослушание, люди живут в страхе. И единственным, кто готов пойти против такого произвола, является Алексей Довбуш. Но удастся ли одному парню остановить своеволие господ? Смотрите на OLL.TV

"Легенда Карпат": трейлер

Преданная

Основой сюжета исторической мелодрамы "Преданная" стал роман-бестселлер Софии Андрухович "Феликс Австрия".

История начинается в Станиславове (ныне – Ивано-Франковск) во второй половине XIX века. Доктор Ангер теряет жену в пожаре, но спасает родную дочь Адель и дочь домашних рабочих Стефанию. В момент отчаяния доктор решает воспитывать их вместе.

Проходит 25 лет. Девушки вырастают неразлучными, но до сих пор не понимают, кто они друг другу: сестры и подруги – служанка и хозяйка. В калейдоскопе любви и ревности, двойных смыслов и тайн, граница между реальностью и выдумкой окончательно исчезает. Что же произойдет, когда иллюзия станет рассеиваться, а вместо нее вырисуется реальность?

Историческая мелодрама "Преданная": видео