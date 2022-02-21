Лишь 1 минута и вчерашняя пицца будет, словно только что спеченная: вирусный лайфхак из тиктока
21 февраля 2022 , 11:05Читати новину українською
Источник:тикток aldentediva
Приходилось хотя бы раз разогревать пиццу? Ловите инструкцию, как это сделать правильно. И нет, микроволновка вам не пригодится.
Разогреваем мы пиццу частенько и по разным причинам: то курьера носило неизведанными путями, и тот привез уже холодный заказ, то переоценили свои силы и пицца осталась еще и на следующий день. Самое время поделиться лайфхаком на эту тему, взорвавший сеть.
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Итак, нужно разогреть пиццу. И микроволновка или духовка – первое, что приходит в голову. Но в этом случае о них лучше забыть. Лучшая альтернатива – сковорода. Но есть один важный нюанс.
Как разогреть пиццу на сковороде
- Положите кусок пиццы на разогретую сковороду и вылейте туда немного воды.
- Накройте крышкой и подождите, пока вода испарится!