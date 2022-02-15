Как легко наточить нож без точилки: проверенные лайфхаки
Источник:5-Minute Crafts
Пожалуй, чуть ли не каждому знакомая ситуация, когда нож затупился, а точилки дома нет. В таком случае вам помогают подходящие лайфхаки.
Нож – необходимый инструмент на кухне, но рано или поздно он теряет остроту и затупляется. В большинстве случаев вы можете наточить его с помощью точилки. Но можно воспользоваться самыми простыми способами сделать это без точилки.
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Керамический предмет: тарелка или чашка
Возьмите керамические предметы и найдите неровные края на опоре. Чтобы получить наилучший результат, следите, чтобы нижняя часть не была покрыта краской. Трите лезвие ножа к основанию, пока не наточите его.
Используйте керамические предметы / Фото 5-Minute Crafts
Наждачная бумага
Оберните кусок дерева наждачной бумагой. Положите его на жесткую и удобную поверхность, убедившись, что наждачная бумага хорошо прикреплена. Заострите лезвие ножа к бумаге, пока оно не станет острым.
Попробуйте наточить наждачной бумагой / Фото 5-Minute Crafts
Камень, кусок цемента или бетона
Найдите кусок цемента, камень или кусок бетона. Перед заточкой смочите камень, чтобы получить лучший результат.
Используйте камень или кусок цемента. Фото 5-Minute Crafts