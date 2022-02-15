Как легко наточить нож без точилки: проверенные лайфхаки

Пожалуй, чуть ли не каждому знакомая ситуация, когда нож затупился, а точилки дома нет. В таком случае вам помогают подходящие лайфхаки.

Нож – необходимый инструмент на кухне, но рано или поздно он теряет остроту и затупляется. В большинстве случаев вы можете наточить его с помощью точилки. Но можно воспользоваться самыми простыми способами сделать это без точилки.

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Керамический предмет: тарелка или чашка

Возьмите керамические предметы и найдите неровные края на опоре. Чтобы получить наилучший результат, следите, чтобы нижняя часть не была покрыта краской. Трите лезвие ножа к основанию, пока не наточите его.



Используйте керамические предметы / Фото 5-Minute Crafts

Наждачная бумага

Оберните кусок дерева наждачной бумагой. Положите его на жесткую и удобную поверхность, убедившись, что наждачная бумага хорошо прикреплена. Заострите лезвие ножа к бумаге, пока оно не станет острым.



Попробуйте наточить наждачной бумагой / Фото 5-Minute Crafts

Камень, кусок цемента или бетона

Найдите кусок цемента, камень или кусок бетона. Перед заточкой смочите камень, чтобы получить лучший результат.



Используйте камень или кусок цемента. Фото 5-Minute Crafts

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