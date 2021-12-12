Легко и без нервов: как убрать пятна от кофе с белой одежды

12 декабря 2021 , 07:40
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Тикток Каролины МакКоли

Белые вещи выглядят великолепно – до тех пор, пока на них не появится неожиданное пятно. Что делать, если вы случайно разлили кофе на белую рубашку или футболку, рассказала домохозяйка-лайфхакер.

Следы от кофе довольно трудно постирать обычными средствами – на белых вещах все равно останется видимое пятно. Но "королева домашних лайфхаков" Каролина МакКоли поделилась секретом простого и действенного метода стирки белой одежды.

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Чтобы постирать запятнанную рубашку или футболку, женщина предлагает применить уксус и мыло.

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Что нужно сделать для очищения белой одежды от кофе

  • Приложите салфетку к свежему пятну – она отнимет остатки жидкости.
  • Положите вещь в сосуд и залейте кипятком.
  • Добавьте в воду 1 стакан белого уксуса и немного жидкого мыла.
  • Оставьте одежду в воде на 30 минут.

Как убрать пятна от кофе со светлой одежды / Фото thespruce

После того, как футболка полежит в воде, потрите место с пятном ненужной зубной щеткой и постирайте в машине. И все – пятно исчезло,
– отметила МакКоли.

 

Автор: Ярослава Прадід