Легко и без нервов: как убрать пятна от кофе с белой одежды

Белые вещи выглядят великолепно – до тех пор, пока на них не появится неожиданное пятно. Что делать, если вы случайно разлили кофе на белую рубашку или футболку, рассказала домохозяйка-лайфхакер.

Следы от кофе довольно трудно постирать обычными средствами – на белых вещах все равно останется видимое пятно. Но "королева домашних лайфхаков" Каролина МакКоли поделилась секретом простого и действенного метода стирки белой одежды.

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Чтобы постирать запятнанную рубашку или футболку, женщина предлагает применить уксус и мыло.

Что нужно сделать для очищения белой одежды от кофе

Приложите салфетку к свежему пятну – она отнимет остатки жидкости.

Положите вещь в сосуд и залейте кипятком.

Добавьте в воду 1 стакан белого уксуса и немного жидкого мыла.

Оставьте одежду в воде на 30 минут.

Как убрать пятна от кофе со светлой одежды / Фото thespruce

После того, как футболка полежит в воде, потрите место с пятном ненужной зубной щеткой и постирайте в машине. И все – пятно исчезло,

– отметила МакКоли.