Кулинарные ошибки, которые мы делаем, даже не задумываясь

Каждый допускает ошибки на кухне. Иногда они настолько неочевидны и обыденны, что трудно догадаться, где поступил не так. Рассказываем о самых распространенных из них.

Рекомендуем соблюдать нижеприведенные правила. Ведь иногда один пустяк может испортить чудесное блюдо.

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Самые распространенные ошибки в приготовлении

Жарите чеснок слишком быстро

Чеснок быстро пригорает, особенно измельченный. Потому не добавляйте его в сковороду с самого начала. Исключение можно сделать только в том случае, если вы приготовляете блюдо с большим количеством жидкости.

Отвариваете или жарите грибы

Чтобы грибы не потеряли свои питательные свойства, ученые рекомендуют готовить их на гриле. Таким образом, полезная антиоксидантная активность овощей повышается.

Отвар или жарка существенно снижает пищевую ценность грибов.

Не чистите помидоры от семян

Знаете ли вы, что в ресторанах чистят семена из помидоров и огурцов, прежде чем добавлять их в салат? Если этого не сделать, из-за излишней влажной салат будет увядать.

Мешаете вареный рис

Не перемешивайте свежесваренный рис ложкой, иначе из него начнет выделяться крахмал и блюдо будет липким.

Запомните время приготовления. Белый рис варится примерно 15 – 25 минут, а коричневый – примерно 45 минут.

Режете фрукты задолго до употребления

Витамины, содержащиеся во фруктах, такие как витамин С и множество разновидностей комплекса В, разрушаются под действием тепла и света. Не оставляйте нарезанные фрукты надолго, если хотите, чтобы они были максимально полезны.

Переполняете сковороду

Когда вы переполняете сковороду, температура в ней снижается. Не кладите овощи, крахмал и мясо одновременно. Сначала обжарьте кусочки мяса в хрустящей корочке, а затем добавьте другие ингредиенты. Иначе мясо станет сухим и жестким.

Покрываете бисквитные лепешки сметаной

Проблема в том, что сметана может быть слишком редкой. Поэтому здесь очень легко ошибиться. Если наложить слишком много крема, то торт растянется. Если же положить слишком мало – тесто впитает весь крем. Для бисквитного торта используйте заварной или масляный крем.

Добавляете сырой лук в салат, не подготовив его

Специалисты рекомендуют сначала подготовить лук, прежде чем добавлять его в салаты. Замочите лук в ледяной воде на 10 минут или немного посолите и оставьте постоять 10 минут.