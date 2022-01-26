Если классический уже надоел: как сделать цветной попкорн с помощью одного ингредиента

Если вам надоело есть обычный попкорн и вы хотите попробовать что-нибудь новенькое, то приготовьте цветной. Для этого вам понадобится 3 ингредиента и отличное настроение.

Если вы любите смотреть фильмы или проводить киномарафон, наслаждаясь свежим попкорном, то этот рецепт точно для вас! Попытайтесь приготовить его уже сейчас!

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Как приготовить цветной попкорн

Ингредиенты:

100 граммов сырого обыкновенного попкорна;

1 столовая ложка растительного масла;

2 упаковки Skittles или M&M's.

Разогрейте сковороду на плите на медленном огне. Добавьте растительное масло и конфеты. Подойдут любые разноцветные конфеты, например Skittles.

Оставьте нагреться в течение нескольких минут, поддерживая ту же температуру в течение этого времени. Однако следите, чтобы они не таяли.

Добавьте кукурузные зерна в сковороду и с помощью лопатки все хорошо перемешайте. Также можно использовать деревянную ложку. Убедитесь, что оба ингредиента равномерно распределены по сковороде, чтобы они вместе готовились.



Перемешайте конфеты и попкорн Фото 5-Minute Crafts



Накройте сковороду крышкой из закаленного стекла. Через несколько минут вы услышите и увидите, что кукуруза начинает лопаться.

Оставьте сковороду под крышкой еще на 4-6 минут. Затем выключите плиту и уберите из огня. Прежде чем снять крышку, дождитесь пока попкорн перестанет выскакивать.

Наслаждайтесь домашним цветным попкорном. Перед подачей оставьте попкорн охладиться на несколько минут. Вы можете подавать его с любимым напитком.



Готовый цветной попкорн / Фото 5-Minute Crafts