Кекс в кружке: быстрый рецепт вкусного десерта в микроволновке
Источник:5-Minute Crafts
Иногда у вас нет времени, чтобы испечь торт, и вот здесь как раз понадобятся рецепты кексов в микроволновке. Готовить их очень легко и быстро.
Кексы – один из самых универсальных и популярных десертов. Поэтому почти гарантировано, что вы найдете среди них свой любимый.
Делимся с вами двумя рецептами кексов в кружках для любителей ванильного и шоколадного вкуса.
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Ванильный кекс
Ингредиенты:
- четверть стакана муки универсального назначения;
- 2 столовых ложки сахара;
- щепотка разрыхлителя;
- 2 столовые ложки растопленного сливочного масла;
- 3 столовые ложки молока;
- полчайной ложки ванильного экстракта;
- 1 чайная ложка посыпки.
Приготовление
В кружке для микроволновки смешайте все сухие ингредиенты: муку, сахар, соль и разрыхлитель. Добавьте в смесь молоко, растопленное сливочное масло и экстракт ванили. Перемешайте до однородности.
Добавьте посыпку и снова перемешайте. Поставьте в микроволновку готовиться в течение 3 минут, но проверяйте каждые 30 секунд. Возможно, времени нужно меньше или даже больше.
Быстрый десерт / Фото 5-Minute Crafts
Кекс "Нутела"
Ингредиенты:
- четверть стакана муки универсального назначения;
- четверть стакана цельного молока;
- щепотка разрыхлителя;
- четверть стакана нутели.
Приготовление
Возьмите кружку для микроволновки и смешайте в ней молоко, муку и разрыхлитель. Перемешивайте, пока не получите однородную консистенцию.
Теперь добавьте нутел и продолжайте перемешивать до однородности. Положите чашку в микроволновку на 3 минуты, но проверяйте каждые 30 секунд. Время приготовления может отличаться.Выбирать фильм можно часами. Сэкономьте свое время: смотрите подборки тематических картин на OLL.TV. Более 15 000 фильмов и сериалов в отличном качестве уже ждут киноманов.