Какие продукты лучше есть вечером и что следует точно вычеркнуть из рациона

Ужин, особенно поздний, может существенно повлиять на наш организм и сон. Поэтому еду, которую мы собираемся есть вечером, следует выбирать очень тщательно.

Вечером лучше избегать кофеина и жирной, тяжелой или острой пищи. Что же стоит поесть и почему читайте в материале.

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Общие советы для ужина

Старайтесь избегать продуктов, влияющих на мозг и нервную систему. К примеру, во второй половине дня не употребляйте кофе, чай, шоколад и другие продукты, содержащие кофеин. Он ведь блокирует действие вещества под названием аденозин, которое вызывает сонливость.

Следует отметить, что кофеин содержится в большем количестве продуктов, чем мы думаем. Например, его можно найти в некоторых лекарствах, поэтому будьте осторожны.

Для крепкого сна необходима относительно низкая внутренняя температура, поэтому желательно заканчивать ужин по крайней мере за 2 часа до сна. Также не ешьте острую пищу на ночь, поскольку это может вызвать изжогу и бессонницу.

Какие продукты лучше есть

Бананы содержат витамины группы В, поддерживающие выработку серотонина, что помогает регулировать сон. Они также богаты магнием и значительно повышают уровень мелатонина.

Стакан горячего молока перед сном – это не просто традиция. Молоко обладает полезными свойствами: оно содержит триптофан и кальций, способствующие крепкому сну. Конечно, это не касается людей с непереносимостью лактозы.

Попкорн состоит из цельного зерна, содержащего клетчатку, поэтому он более полезен, чем чипсы. Это хороший вариант для вечерней закуски, если только попкорн не очень соленый либо приготовленный с огромным количеством масла.

Хотя поздние перекусы – не самая лучшая идея, йогурт – хорошая альтернатива печенью. Это отличный источник белка и кальция и одинаково полезен для здоровья в любое время дня. Греческий йогурт, усыпанный ягодами, станет отличным десертом.

Ягоды содержат клетчатку, которая снижает чувство голода, а также прекрасно расслабляющий магний.

Известно, что грецкие орехи являются хорошим источником здорового жира. Знаете ли вы, что они также содержат мелатонин, который может помочь продолжить крепкий сон?



Ягоды на завтрак / Фото Unsplash

Если вам хочется чего-то хрустящего, свежие овощи – отличный низкокалорийный вариант. Любое сочетание сырой моркови, огурца, сельдерея, кабачков и болгарского перца может стать частью легкого, насыщенного витаминами ужина.

Что точно не стоит есть на ночь

Для людей, часто страдающих изжогой, помидоры – не лучший выбор. Пицца отчасти тоже не самый лучший ужин.

Фасоль известна тем, что содержит много белка, клетчатки и других важных питательных веществ. Но несмотря на все преимущества для здоровья, она также может причинить вред пищеварительной системе.

Сладкие каши, кексы, мюсли обладают возбуждающим действием благодаря высокому содержанию сахара. Пончики являются одним из самых плохих продуктов перед сном, поскольку у них много сахара и жира. Это значит, что вам придется иметь дело как с высоким уровнем сахара в организме, так и с проблемами пищеварения, возникающими из-за жирной пищи.

Мясной стейк – не самая лучшая идея для позднего ужина. Мясо долго переваривается в желудке, а чувство насыщения не дает уснуть. Однако если тщательно контролировать размер порции, можно избежать неприятных последствий.