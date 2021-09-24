Этот рацион поможет похудеть: совет диетолога

Правильное питание играет важную роль во время похудения. Но временами рацион из полезных продуктов не приносит желаемого результата.

Диетологиня Марина Сергеева поделилась в своем инстаграме рецептом правильного рациона. Детали читайте в нашем материале.

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Правильный рацион для похудения

Перед тем, как переходить на правильное питание, подробно рассмотрите свой рацион. В первую очередь стоит избавиться от вредных углеводов: хлеб, макароны, картофель, белый рис, сахар, сладости. Именно эти продукты провоцируют увеличение веса.



Не употребляйте вредные углеводы / Фото Unsplash

Плохой вариант отказаться от всего, ведь во время голодания или больших перерывов между приемами пищи замедляется обмен веществ, поэтому организм будет накапливать все, что вы съедаете.

Как начать худеть

Главное правило – начать есть. Ежедневно вы должны организовывать 3 – 4 приема. При этом следите за количеством белков и жиров, чтобы не было дефицита. Исключите из рациона вредные углеводы, а если все же хотите побаловать себя вкусненьким – делайте это до обеда.

Правильное меню

Завтрак

Ваш полезный завтрак должен содержать белки и жиры, чтобы вы смогли сполна насытиться и не соблазнялись на сладкие перекусы. Приготовьте овсянку и добавьте в нее вареные яйца, хороший вариант также бутерброд с жирной рыбкой, печенью трески или авокадо.

Обед



Приготовьте мясо или рыбу на обед / Фото Unsplash

Здесь белки, жиры и углеводы – ваши лучшие друзья. В тарелке обязательно должен быть кусок мяса или рыбы, гарнир и овощи. Это идеальный вариант сбалансированного питания. На десерт можно побаловать себя кусочком сладкого.

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Ужин

За ужином стоит позаботиться о белках и клетчатке. Прекрасно подойдет рыба или мясо без гарнира.

Диетологиня также не рекомендует делать большие перерывы между приемами пищи, максимум 5 часом. Берите с собой еду в контейнере и позаботьтесь, чтобы в холодильнике всегда были свежие и полезные продукты.