Этот простой тест поможет проверить, нет ли у вас скрытых проблем с осанкой

Не всегда проблемы с осанкой можно заметить невооруженным глазом. Предлагаем проверить это с помощью одного элементарного упражнения.

В современных реалиях без смартфона не обойтись. В нем и работа, и обучение, и общение, и развлечения. Но такое чуть ли не круглосуточное "взаимодействие" с телефоном плохо влияет и на нашу осанку.

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Все дело в том, что смотрим мы на экран обычно, немного опустив голову. Это, в свою очередь, оказывает большую нагрузку на шею и позвонки. А малоподвижный образ жизни, сидячая работа и сутулость усугубляют ситуацию.

Чтобы проверить, есть ли у вас проблемы с осанкой, предлагаем выполнить одно очень простое упражнение.

Тест на осанку

Максимально наклоните голову вперед.

Если вы легко прикасаетесь подбородком к груди, с шейным отделом, скорее всего, у вас все в порядке.

Если вы можете прикоснуться подбородком к груди, только открыв рот, или у вас вообще не получается, над осанкой следует поработать.

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Тест на состояние шейного отдела позвоночника / Фото adme

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Текст публикации Надежды Пахирко:

Тест на осанку

Девушки вы уже знаете, что живот выпирает тогда, когда в нем много жира. Но ведь это не единственная причина! Живот может вываливаться даже у худых девочек. Замечали? Виной тому сутулость и слабые мышцы спины. Наше тело устроено так, что все в нем взаимосвязано. Поэтому невозможно иметь плоский живот с сутулой спиной.

Да и согласитесь, красивая женщина – это не просто отсутствие жира на животе. Это и лебединая шея, и хорошая осанка, и свободная походка. Мы смотрим на все в комплексе!

Предлагаю сейчас провести простой тест на состояние шейного отдела позвоночника. Теперь максимально наклоните голову вперед. Если вы легко прикасаетесь к подбородку груди, с шейным отделом, скорее всего, все в порядке. Если вы можете прикоснуться подбородком к груди, только открыв рот, или у вас вообще не получается, над осанкой следует поработать.

Сейчас у нас такая жизнь, которую постоянно приходится сидеть. Мы сидим на работе, сидим в машине, сидим дома на диване. И при этом постоянно сутулимся. А смотрим на экран телефона обычно сильно отводя шею вперед. Это очень увеличивает нагрузку на шею и здоровье позвоночника не прибавляет.