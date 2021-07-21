Это продлит жизнь вашей технике: как почистить стиральную машину
Источник:24 канал
На стиральную машину приходится львиная доля нагрузки по уходу за нашими вещами. Но вспоминаем мы об этом лишь тогда, когда она выходит из строя. Между тем, чтобы ваша помощница работала долго и безотказно, нужно не так уж много: эксплуатировать ее согласно инструкции (да, инструкцию следует читать до, а не после поломки) и регулярно чистить.
Боитесь, чистя стиральную машину, что-то в ней повредить или вообще не знаете, как это делать? На такой случай Идеи 24 подготовили четкую и понятную инструкцию, которая непременно вам пригодится.
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Как почистить стиральную машину
Шаг 1. Барабан
Сначала нужно очистить барабан. Для этого воспользуйтесь обычными кухонными бумажными полотенцами и протрите ими резиновый уплотнитель. Именно в этом месте собирается много грязи, поэтому салфетка быстро станет серой или черной.
Протрите барабан кухонным бумажным полотенцем / Фото Foxtrot
Шаг 2. Ящик для порошка
Извлеките ящик для порошка и очистите его вручную. Намочите тряпку, добавьте моющего средства и хорошо промойте все отделения. Обычно там хранятся остатки жира и веществ для стирки, которые могут привести к появлению неприятного запаха.
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Шаг 3. Полоскание
Проведите полноценное очищение / Фото Pixabay
Для полноценной очистки барабана налейте внутрь немного уксуса и включите пустую машину при температуре 90 градусов. В это время влажной тряпкой протрите машину снаружи, уберите все ненужное с ее поверхности, очистите от пыли и грязи дверцу.