Эти 5 советов повысят продуктивность во время работы до максимума
Источник:5-Minute Crafts
Все мы хотим быть более продуктивными, ведь выполнение задач делает нас более счастливыми. Вот 5 советов, которые помогут повысить вашу продуктивность.
Эти рекомендации особенно помогут, когда нужно вернуться к работе после праздников. Прочтите подборку – и вы точно найдете что-то для себя.
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5 советов, чтобы стать более продуктивными
1. Разделите список дел пополам
Используйте подход "меньше – больше" и сократите список дел. Сосредоточьтесь только на вещах, которые важны. Инвестируйте в качество, а не в количество.
2. За завтраком сосредотачивайтесь только на себе
Не начинайте утро с проверки электронной почты и календаря. Лучше проигнорировать это и хорошо позавтракать, почитать новости, помедитировать или потренироваться. Получите правильную энергию для продуктивного дня.
Утром тратьте время только на себя. Фото 5-Minute Crafts
3. Делайте регулярные перерывы
Перерывы помогают улучшить концентрацию и поддерживать постоянный уровень продуктивности.
4. Вырешите сложные задания до обеда
Выполняйте самые сложные задачи утром, когда ваш разум свеж, и отложите свои встречи на вторую половину дня. Такое расписание поможет вам распоряжаться своим временем более продуктивно.
Трудную работу выполняйте до обеда / Фото 5-Minute Crafts
5. Завтракайте правильно
Также хорошо выпить здоровый напиток утром, чтобы улучшить память и концентрацию. Избегайте употребления слишком большого количества кофеина, поскольку это может привести к недосыпанию, что впоследствии повлияет на вашу продуктивность из-за усталости.Пропустили премьеру долгожданного фильма или сериала? Не огорчайтесь, ведь на OLL.TV можно найти все главные киноновинки. Регистрируйтесь на онлайн-платформе и легально смотрите любимые ленты в хорошем качестве.