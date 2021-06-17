Как экономить на покупках в супермаркете: 10 проверенных лайфхаков

Кажется, мы все знаем о походе в супермаркет, ведь делаем покупки каждый день. Но как избежать очередей и правильно составлять список продуктов – раскрываем 10 лайфхаков, которые точно вам пригодятся.

Маленькая корзина для товаров или список продуктов, написанный заранее – эти правила хоть не удивят опытных покупателей, однако помогут сэкономить средства.

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Поход в магазин раз в неделю

Полезно планировать поход заранее, ведь это убережет вас от лишних покупок. Если в течение недели вам нужны свежие хлеб, фрукты или молоко – выбирайте маленькие магазинчики, где не будет соблазна купить много продуктов. Если же вы все-таки пошли в супермаркет – возьмите маленькую корзинку, а не большой тележку.

Список продуктов



Составьте список продуктов / Фото Unsplash

Об этом правиле знают все, но не каждый его придерживается. Составлять список продуктов – очень хорошая привычка. Правильно записывать все постепенно, а не перед выходом из дома, так вы точно ничего не забудете.

Для того, чтобы планировать покупки эффективнее, рекомендуем повесить на холодильник планер или загрузить приложение на телефон.

Акции

Следите, где и когда будут скидки на те продукты, которые вы планируете покупать. Это можно делать на сайте супермаркета или в соцсетях. Но не советуем гоняться за скидками на другом конце города, ведь затраты времени могут быть неоправданными.

Время



Выделите достаточно времени / Фото Unsplash

Выбирайте правильный период для похода в супермаркет. Обычно выигрышным для вас будет утро и послеобеденное время: тогда всегда меньше людей и не придется долго ждать в очереди. Выделите на этот процесс столько времени, чтобы вы успели изучить цены и, не спеша, купить все из списка.

Не забудьте экосумки

Психологи рекомендуют идти в магазин сытыми и бодрыми, чтобы не иметь соблазна приобрести вредные перекусы или лишние товары.



Рекомендуем приобрести экосумки для походов в магазин / Фото Unsplash

Если у вас еще нет экосумки – сейчас самое время ее приобрести или сшить. Одноразовые пакеты из супермаркета обычно используют не более 12 минут, а вот тканевая сумка будет вам служить годами. Кроме этого, экосумки – отличный способ поддержать мир в борьбе за экологию.

Правильно выбирайте продукты

Если вы не любите переплачивать, лучше выбирать весовые продукты. Они обычно стоят дешевле, чем уже расфасованные. Для взвешивания фруктов и овощей можно приобрести специальные многократные екомишечкы.

Если нужен продукт только в упаковке, тогда выбирайте ту, которую можно затем повторно использовать. Например, оливки лучше покупать в стеклянной банке, а не в металлической, ведь в ней можно потом что-то хранить.

Сезонные фрукты и овощи

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Покупайте весовые сезонные фрукты / Фото Unsplash

Всегда обращайте внимание на сезонные фрукты и овощи местных производителей. Такие продукты обычно стоят дешевле. Поэтому они – свежие, без консервантов и по выгодной цене из-за отсутствия значительных затрат на транспортировку.

Не покупайте много

Если товар продается по сниженной цене, всегда появляется желание схватить сразу несколько единиц. Однако брать с запасом стоит только те продукты, в которых длительный срок хранения.

Загляните в корзину



Проверьте корзину перед кассой / Фото Unsplash

Рекомендуем проверять содержимое корзины перед кассой. Так вы убедитесь, что ничего не забыли купить и не взяли лишнего.

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Не забудьте чек

Сохранять чек стоит до тех пор, пока вы не придете домой и не сверите его с покупками. Обратите внимание, все ли скидки были учтены и не посчитали ли вам лишнюю единицу.

Если вы увидели, что среди продуктов есть какой-то испорченный, только с чеком его можно вернуть в магазин.