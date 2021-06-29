Яркие коктейли с Zubrowka с настоящим летним вайбом – часть 5
Источник:24 канал
Жаркое лето в самом разгаре, поэтому пора почувствовать его по полной! Наполните свой отдых ярким взрывом солнечных вкусов вместе с легкими коктейлями на основе Zubrowka.
Соберитесь с друзьями и замиксируйте коктейли с Zubrowka со вкусом сочных летних фруктов.
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Коктейль "Zujito"
Когда на улице столько солнца, так и хочется окунуться в настоящую летнюю прохладу. Пригласите друзей на пляжную вечеринку и приготовьте для них освежающие коктейли на основе Zubrowka и ароматного лайма.
Коктейли с Zubrowka / Фото Shutterstock
Ингредиенты:
- Zubrowka Bison Grass – 40 мл;
- апельсиновый сок – 60 мл;
- ломти лайма – 3 шт;
- коричневый сахар – 2 чайные ложки;
- листья мяты;
- измельченный лед.
Приготовление:
- Смешайте ломтики лайма с сахаром и поместите в гайбол.
- Сверху выложите измельченный лед и добавьте Zubrowka Bison Grass.
- Тщательно перемешайте все ингредиенты.
- Дополните все яблочным соком.
- Украсьте листьями мяты.
- Подавайте.
Коктейль "Zlota Orange"
В середине лета есть только один минус – оно быстро заканчивается! Поэтому не теряйте время и собирайтесь шумной компанией на невероятный отдых. Замиксуйте для себя и друзей легкие коктейли на основе Zubrowka Zlota с послевкусием сладкого апельсина.
Вкусный коктейль с апельсином и Zubrowka / Фото Shutterstock
Ингредиенты:
- Zubrowka Zlota – 50 мл;
- апельсиновый сок – 120 мл;
- ломтик апельсина;
- лед.
Приготовление:
- Наполните гайбол льдом.
- Добавьте все ингредиенты и перемешайте.
- Украсьте долькой апельсина.
- Подавайте.
Коктейль "Green Grass"
За что стоит любить лето, так это за долгие вечерние прогулки и теплые посиделки на набережной. Зовите друзей на крутой отдых вместе с яркими коктейлями на основе Zubrowka Bison Grass и аппетитного киви.
Алкогольные коктейли с киви / Фото Shutterstock
Ингредиенты:
- Zubrowka Bison Grass – 40 мл;
- cироп с киви – 20 мл
- свежевыжатый сок лимона – 30 мл
- яблочный сок по вкусу;
- ломтики киви – 2 шт;
- измельченный лед.
Приготовление:
- Наполните гайбол льдом.
- Добавьте Zubrowka, сироп из киви и свежевыжатый сок лимона.
- Тщательно перемешайте все ингредиенты.
- Дополните все яблочным соком.
- Украсьте дольками киви.
- Подавайте.
К теме Коктейли с Zubrowka Czarna подарят магию роскоши любой встрече – часть 4Готово! Удивляйте друзей и открывайте вкусные и легкие летние коктейли на основе Zubrowka. Ингредиенты можете приобрести здесь.
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