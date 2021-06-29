Яркие коктейли с Zubrowka с настоящим летним вайбом – часть 5

29 июня 2021 , 18:44
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СПЕЦПРОЄКТ

Источник:

24 канал

Жаркое лето в самом разгаре, поэтому пора почувствовать его по полной! Наполните свой отдых ярким взрывом солнечных вкусов вместе с легкими коктейлями на основе Zubrowka.

Соберитесь с друзьями и замиксируйте коктейли с Zubrowka со вкусом сочных летних фруктов.

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Коктейль "Zujito"

Когда на улице столько солнца, так и хочется окунуться в настоящую летнюю прохладу. Пригласите друзей на пляжную вечеринку и приготовьте для них освежающие коктейли на основе Zubrowka и ароматного лайма.


Коктейли с Zubrowka / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

  • Zubrowka Bison Grass – 40 мл;
  • апельсиновый сок – 60 мл;
  • ломти лайма – 3 шт;
  • коричневый сахар – 2 чайные ложки;
  • листья мяты;
  • измельченный лед.

Приготовление:

  1. Смешайте ломтики лайма с сахаром и поместите в гайбол.
  2. Сверху выложите измельченный лед и добавьте Zubrowka Bison Grass.
  3. Тщательно перемешайте все ингредиенты.
  4. Дополните все яблочным соком.
  5. Украсьте листьями мяты.
  6. Подавайте.

Коктейль "Zlota Orange"

В середине лета есть только один минус – оно быстро заканчивается! Поэтому не теряйте время и собирайтесь шумной компанией на невероятный отдых. Замиксуйте для себя и друзей легкие коктейли на основе Zubrowka Zlota с послевкусием сладкого апельсина.


Вкусный коктейль с апельсином и Zubrowka / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

  • Zubrowka Zlota – 50 мл;
  • апельсиновый сок – 120 мл;
  • ломтик апельсина;
  • лед.

Приготовление:

  1. Наполните гайбол льдом.
  2. Добавьте все ингредиенты и перемешайте.
  3. Украсьте долькой апельсина.
  4. Подавайте.

Коктейль "Green Grass"

За что стоит любить лето, так это за долгие вечерние прогулки и теплые посиделки на набережной. Зовите друзей на крутой отдых вместе с яркими коктейлями на основе Zubrowka Bison Grass и аппетитного киви.


Алкогольные коктейли с киви​ / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

  • Zubrowka Bison Grass – 40 мл;
  • cироп с киви – 20 мл
  • свежевыжатый сок лимона – 30 мл
  • яблочный сок по вкусу;
  • ломтики киви – 2 шт;
  • измельченный лед.

Приготовление:

  1. Наполните гайбол льдом.
  2. Добавьте Zubrowka, сироп из киви и свежевыжатый сок лимона.
  3. Тщательно перемешайте все ингредиенты.
  • Дополните все яблочным соком.
  • Украсьте дольками киви.
  • Подавайте.

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Готово! Удивляйте друзей и открывайте вкусные и легкие летние коктейли на основе Zubrowka. Ингредиенты можете приобрести здесь.

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Автор: Ярина Джигін