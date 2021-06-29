Яркие коктейли с Zubrowka с настоящим летним вайбом – часть 5

Жаркое лето в самом разгаре, поэтому пора почувствовать его по полной! Наполните свой отдых ярким взрывом солнечных вкусов вместе с легкими коктейлями на основе Zubrowka.

Соберитесь с друзьями и замиксируйте коктейли с Zubrowka со вкусом сочных летних фруктов.

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Коктейль "Zujito"

Когда на улице столько солнца, так и хочется окунуться в настоящую летнюю прохладу. Пригласите друзей на пляжную вечеринку и приготовьте для них освежающие коктейли на основе Zubrowka и ароматного лайма.



Коктейли с Zubrowka / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

Zubrowka Bison Grass – 40 мл;

– 40 мл; апельсиновый сок – 60 мл;

ломти лайма – 3 шт;

коричневый сахар – 2 чайные ложки;

листья мяты;

измельченный лед.

Приготовление:

Смешайте ломтики лайма с сахаром и поместите в гайбол. Сверху выложите измельченный лед и добавьте Zubrowka Bison Grass. Тщательно перемешайте все ингредиенты. Дополните все яблочным соком. Украсьте листьями мяты. Подавайте.

Коктейль "Zlota Orange"

В середине лета есть только один минус – оно быстро заканчивается! Поэтому не теряйте время и собирайтесь шумной компанией на невероятный отдых. Замиксуйте для себя и друзей легкие коктейли на основе Zubrowka Zlota с послевкусием сладкого апельсина.



Вкусный коктейль с апельсином и Zubrowka / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

Zubrowka Zlota – 50 мл;

– 50 мл; апельсиновый сок – 120 мл;

ломтик апельсина;

лед.

Приготовление:

Наполните гайбол льдом. Добавьте все ингредиенты и перемешайте. Украсьте долькой апельсина. Подавайте.

Коктейль "Green Grass"

За что стоит любить лето, так это за долгие вечерние прогулки и теплые посиделки на набережной. Зовите друзей на крутой отдых вместе с яркими коктейлями на основе Zubrowka Bison Grass и аппетитного киви.



Алкогольные коктейли с киви​ / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

Zubrowka Bison Grass – 40 мл;

– 40 мл; cироп с киви – 20 мл

свежевыжатый сок лимона – 30 мл

яблочный сок по вкусу;

ломтики киви – 2 шт;

измельченный лед.

Приготовление:

Наполните гайбол льдом. Добавьте Zubrowka, сироп из киви и свежевыжатый сок лимона. Тщательно перемешайте все ингредиенты.

Дополните все яблочным соком.

Украсьте дольками киви.

Подавайте.

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Удивляйте друзей и открывайте вкусные и легкие летние коктейли на основе Zubrowka. Ингредиенты можете приобрестиПрисоединяйтесь к, чтобы быть в курсе последних новинок и розыгрышей.