Яркие коктейли с Żubrówka: идеальный микс взрывных вкусов – часть 6

Секрет идеального коктейля - в правильном сочетании компонентов. Совершенный баланс изысканного вкуса и аромата коктейлей на основе Żubrówka подарят насыщенную палитру совершенных контрастов. Поэтому миксуйте для себя и друзей яркие коктейли с Żubrówka, в которых раскрывается глубина и утонченность каждого ингредиента.

Чтобы создать действительно изысканный коктейль, следует использовать качественную продукцию. Żubrówka – это натуральные настойки и чистая водка, производящих только из отборных компонентов, растущие в неприкасаемых лесах Беловежской Пуще.

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Благодаря уникальной рецептуре и соблюдению европейских стандартов производства, напитки Żubrówka позволяют создать великолепный микс исключительных вкусов и ароматов. Ловите подборку крутых рецептов коктейлей с Żubrówka, которые очаруют впечатляющими сочетаниями и создадут незабываемое настроение всей компании.

Коктейль "Bison Sour"

Пригласите друзей на вечеринку и приготовьте легкие коктейли на основе Żubrówka Bison Grass, наполненные нежным ароматом душистых трав и терпким послевкусием со сладкими финальными нотками.

Коктейль "Bison Sour" / Фото Żubrówka

Ингредиенты:

Żubrówka Bison Grass – 40 мл

– 40 мл лимонный сок – 60 мл;

сахарный сироп – 30 мл

битер Angostura – 2 мл;

яичный белок – 1 шт;

лед.

Приготовление:

Наливаем в шейкер яичный белок, лимонный сок, сахарный сироп и битер Angostura. Тщательно взбиваем. Добавляем лед и Żubrówka Bison Grass и снова смешиваем содержимое шейкера. Переливаем в охлажденный бокал. Подаем.

Коктейль "Biala Energy"

Зарядитесь драйвом сочного лайма и энергетического напитка в коктейлях с Żubrówka Biała. Ныряйте в море позитива вместе!

Коктейль "Biala Energy" / Фото Żubrówka

Ингредиенты:

Żubrówka Biała – 50 мл

– 50 мл энергетический напиток – 250 мл;

лед;

кусочек лайма.

Приготовление:

Наполняем льдом охлажденный гайбол. Наливаем Żubrówka Biała и энергетический напиток. Перемешиваем коктейльной ложкой. Украшаем кусочком лайма. Подаем.

Коктейль "Tropical Zubr"

Легкие коктейли на основе Żubrówka Złota и белого рома со вкусом тропического ананаса – как раз то, что нужно после долгого рабочей недели. Они подарят расслабленную атмосферу долгожданного отдыха и зарядят энергией для новых свершений.

Коктейль "Tropical Zubr" / Фото Żubrówka

Ингредиенты:

Żubrówka Złota – 50 мл

– 50 мл белый ром – 25 мл

сахарный сироп – 10 мл

ананасовый сок – 50 мл;

лаймовый сок – 10 мл;

лед.

Приготовление:

Наполняем бокал кубиками льда. Наливаем Żubrówka Złota, белый ром, сахарный сироп, ананасовый сок и лаймовый сок и размешиваем коктейльной ложкой. Подаем.

Коктейль "Cosmopolitan"

Освежающий коктейль на основе апельсинового ликера и яркой Żubrówka Rose с взрывчатыми нотками спелой клюквы – идеальный выбор для пляжной вечеринки! Миксуйте и наслаждайтесь.

Коктейль "Cosmopolitan" / Фото Żubrówka

Ингредиенты:

Żubrówka Rose – 40 мл

– 40 мл апельсиновый ликер – 15 мл

лаймовый фреш – 15 мл

сок клюквы – 100 мл;

цедра;

лед.

Приготовление:

Наполняем шейкер льдом. Наливаем Żubrówka Rose, ликер, лаймовый фреш и сок клюквы и тщательно взбиваем. Переливаем через стрейнер в охлажденный коктейльный бокал. Проводим цедрой по венцах бокала и украшаем ею коктейль. Подаем.

Коктейль "Polish Man in Milan"

Готовитесь к корпоративу с коллегами и не знаете, как весело провести время? Приготовьте элегантные и вкусные коктейли на основе Żubrówka Czarna и красного итальянского битера, которые наполнят встречу яркими эмоциями.

Коктейль "Polish Man in Milan" / Фото Żubrówka

Ингредиенты:

Żubrówka Czarna – 40 мл

– 40 мл красный итальянский битер – 40 мл

сладкий красный вермут – 40 мл.

Приготовление:

Добавляем Żubrówka Czarna, битер и вермут в наполненную льдом стакан и хорошо перемешиваем. Процеживаем содержимое через стрейнер в бокал олд фэшн и украшаем слайсом апельсина по желанию. Подаем.