Яркие коктейли с Żubrówka: идеальный микс взрывных вкусов – часть 6
Источник:24 канал
Секрет идеального коктейля - в правильном сочетании компонентов. Совершенный баланс изысканного вкуса и аромата коктейлей на основе Żubrówka подарят насыщенную палитру совершенных контрастов. Поэтому миксуйте для себя и друзей яркие коктейли с Żubrówka, в которых раскрывается глубина и утонченность каждого ингредиента.
Чтобы создать действительно изысканный коктейль, следует использовать качественную продукцию. Żubrówka – это натуральные настойки и чистая водка, производящих только из отборных компонентов, растущие в неприкасаемых лесах Беловежской Пуще.
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Благодаря уникальной рецептуре и соблюдению европейских стандартов производства, напитки Żubrówka позволяют создать великолепный микс исключительных вкусов и ароматов. Ловите подборку крутых рецептов коктейлей с Żubrówka, которые очаруют впечатляющими сочетаниями и создадут незабываемое настроение всей компании.
Коктейль "Bison Sour"
Пригласите друзей на вечеринку и приготовьте легкие коктейли на основе Żubrówka Bison Grass, наполненные нежным ароматом душистых трав и терпким послевкусием со сладкими финальными нотками.
Ингредиенты:
- Żubrówka Bison Grass – 40 мл
- лимонный сок – 60 мл;
- сахарный сироп – 30 мл
- битер Angostura – 2 мл;
- яичный белок – 1 шт;
- лед.
Приготовление:
- Наливаем в шейкер яичный белок, лимонный сок, сахарный сироп и битер Angostura.
- Тщательно взбиваем.
- Добавляем лед и Żubrówka Bison Grass и снова смешиваем содержимое шейкера.
- Переливаем в охлажденный бокал.
- Подаем.
Коктейль "Biala Energy"
Зарядитесь драйвом сочного лайма и энергетического напитка в коктейлях с Żubrówka Biała. Ныряйте в море позитива вместе!
Ингредиенты:
- Żubrówka Biała – 50 мл
- энергетический напиток – 250 мл;
- лед;
- кусочек лайма.
Приготовление:
- Наполняем льдом охлажденный гайбол.
- Наливаем Żubrówka Biała и энергетический напиток.
- Перемешиваем коктейльной ложкой.
- Украшаем кусочком лайма.
- Подаем.
Коктейль "Tropical Zubr"
Легкие коктейли на основе Żubrówka Złota и белого рома со вкусом тропического ананаса – как раз то, что нужно после долгого рабочей недели. Они подарят расслабленную атмосферу долгожданного отдыха и зарядят энергией для новых свершений.
Ингредиенты:
- Żubrówka Złota – 50 мл
- белый ром – 25 мл
- сахарный сироп – 10 мл
- ананасовый сок – 50 мл;
- лаймовый сок – 10 мл;
- лед.
Приготовление:
- Наполняем бокал кубиками льда.
- Наливаем Żubrówka Złota, белый ром, сахарный сироп, ананасовый сок и лаймовый сок и размешиваем коктейльной ложкой.
- Подаем.
Коктейль "Cosmopolitan"
Освежающий коктейль на основе апельсинового ликера и яркой Żubrówka Rose с взрывчатыми нотками спелой клюквы – идеальный выбор для пляжной вечеринки! Миксуйте и наслаждайтесь.
Ингредиенты:
- Żubrówka Rose – 40 мл
- апельсиновый ликер – 15 мл
- лаймовый фреш – 15 мл
- сок клюквы – 100 мл;
- цедра;
- лед.
Приготовление:
- Наполняем шейкер льдом.
- Наливаем Żubrówka Rose, ликер, лаймовый фреш и сок клюквы и тщательно взбиваем.
- Переливаем через стрейнер в охлажденный коктейльный бокал.
- Проводим цедрой по венцах бокала и украшаем ею коктейль.
- Подаем.
Коктейль "Polish Man in Milan"
Готовитесь к корпоративу с коллегами и не знаете, как весело провести время? Приготовьте элегантные и вкусные коктейли на основе Żubrówka Czarna и красного итальянского битера, которые наполнят встречу яркими эмоциями.
Ингредиенты:
- Żubrówka Czarna – 40 мл
- красный итальянский битер – 40 мл
- сладкий красный вермут – 40 мл.
Приготовление:
- Добавляем Żubrówka Czarna, битер и вермут в наполненную льдом стакан и хорошо перемешиваем.
- Процеживаем содержимое через стрейнер в бокал олд фэшн и украшаем слайсом апельсина по желанию.
- Подаем.
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