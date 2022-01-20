Избавляемся от неприятных пятен: как отчистить следы от пота из любой одежды

Дезодоранты преимущественно блокируют запах, но неприятные желтые пятна пота остаются. Как от них избавиться с помощью подручных средств – читайте в материале.

После тяжелого рабочего дня или даже занятия в спортзале на одежде остаются неприятные пятна от пота. Отчистить их можно легко несколькими способами.

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Используйте лимонный сок

Добавьте в миску сок одного лимона и столько же воды. Нанесите данную смесь на пятно и почистьте зубной щеткой. Оставьте одежду для естественного высыхания.

Попробуйте уксусом

Налейте уксус прямо на пятно и осторожно потрите это место. После этого выстирайте как обычно.

Используйте аспирин

Это хороший вариант для белых хлопчатобумажных рубашек. Растворите 2 таблетки аспирина в половине миски воды. Нанесите раствор на пятно и оставьте несколько часов. Затем вотрите в пятно немного жидкого моющего средства и постирайте как обычно.



Как очистить пятна от пота / Фото 5-Minute Crafts

Нанесите пищевую соду и перекись водорода

Смешайте равные части пищевой соды и перекиси водорода до образования пасты. Натрите пятно пастой, а затем смойте его обычным способом.

Возьмите немного соли

Растворите немного соли в горячей воде. Аккуратно нанесите раствор губкой на загрязненную одежду и вотрите, пока пятно не исчезнет.

Замочите пятно

Смешайте один стакан уксуса и 2 стакана воды. Замочите загрязненную одежду в смеси примерно на 20 минут. Далее натрите участок пастой из 1/2 стакана пищевой соды, смешанной с 1 столовой ложкой соли и 1 столовой ложкой перекиси водорода.