Избавляемся от неприятного запаха и плесени: лайфхаки по уходу за кухонными полотенцами

У хозяек нет ничего хуже, чем грязные кухонные тряпки и полотенца. Однако проблему можно легко решить, если знать несколько правил по уходу.

За кухонными полотенцами, как правило, ухаживать труднее, ведь их постоянно используют. Полотенца часто не успевают высыхать, поэтому со временем неприятно пахнут и даже образуют плесень. В материале рассказываем, как избежать таких последствий и как правильно ухаживать за ними.

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7 уловок по уходу за кухонными полотенцами

Регулярно мойте их . Полотенца следует менять каждые несколько дней. Стирать их нужно следующим образом:

Замочите полотенца в ведре теплой воды с уксусом примерно на 15 минут.

Всыпьте 1 столовую ложку пищевой соды. Это оба проверенных способа борьбы с плохим запахом!

Если полотенца белые, добавьте отбеливатели во время стирки.

Стирайте полотенца горячей водой . Вы все равно можете сначала замочить их теплой водой с уксусом. Однако их следует стирать горячей водой в стиральной машине.



Как ухаживать за кухонными полотенцами / Фото Unsplash

Никогда не оставляйте полотенца в стиральной машине на ночь или длительное время. Всегда перекладывайте их прямо в сушилку, чтобы не какопичивались бактерии.

Позаботьтесь о том, чтобы ваша кухня была сухой и чистой. Ваши полотенца вовлекают запах в воздухе и от влаги.

Всегда вешайте полотенца, чтобы они высохли между использованием . Никогда не вешайте полотенца друг на друга, поскольку это не даст им полностью высохнуть.

Дайте полностью высохнуть между использованием . Если они все еще влажные, то будут скапливаться микробы и неприятный запах.

Каждый месяц кладите полотенца в большую кастрюлю с кипящей водой примерно на 5 – 7 минут. Это уничтожит все остатки микробов.

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