Как избавиться от запотевания очков, когда носите маску: 4 простых способа

Морозные дни приносят много проблем людям, которые носят очки – особенно, когда надо заходить в помещение в маске. Проблему запотевания очков можно исправить – DIY-автор рассказала, как справиться с надоедливым конденсатом.

Очки часто могут раздражать всевозможными мелочами – например, слезать с носа, постоянным загрязнением линз и их запотеванием. Последняя проблема особенно актуальна в нынешних реалиях – пандемия требует носить маски при любых условиях.

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Журналистка и DIY-автор Сандра Гутьеррес рассказала, как можно справиться с надоедливым запотеванием очков. Девушка предложила 4 простых способа уменьшить дискомфорт от конденсата на очках.

Почему очки запотевают? Во время ношения маски теплый воздух из носа выходит через неплотно прилегающую ткань. Молекулы воды накапливаются на поверхности линз – так очки запотевают. Когда же вы заходите в теплое помещение после прогулки по зимнему городу, на очках происходит процесс конденсации – частицы воды, которые летают в воздухе, при контакте с холодными линзами оседают на поверхность и мешают нормально видеть.

Конденсат накапливается на очках / Фото Getty Images

Гутьеррес отмечает, что лучший способ решить проблему запотевания – это обеспечить полное прилегание маски до щек и носа. Однако человеческие лица различны и не всегда соответствуют стандартам фабричных масок.

DIY-автор предлагает 4 метода, которые помогут с "туманом" на очках.

Носите маску с регулируемыми повязками

Хорошее прилегание маски не только обезопасит от COVID-19, но и уменьшит количество конденсата на очках. Отрегулировать обычную маску можно несколькими способами:

Завязать повязки на узел;

Взять скрепку и закрепить маску на голове;

Использовать маски с тканевыми повязками, которые закрепляются сзади головы.

Девушка отмечает, что этот метод не всегда может быть эффективным – даже несмотря на регулировку, маски не смогут идеально прилегать к лицу. Однако попробовать стоит, если такие маски подойдут вам, то конденсат от очков не будет вас беспокоить.

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Вода и мыло против запотеваний

Несколько исследований, по словам Гутьеррес, доказали, что промывание линз очков мылом и теплой водой могут предотвратить запотевание.

Мыло образует на очках тонкую пленку, которая не позволяет молекулам воды оседать на линзах. После промывания очков мыльной водой надо тщательно вытереть их полотенцем или салфеткой.

Обработайте очки мылом и водой / Фото Unsplash

Такой метод не навредит покрытию линз или оправе очков, заверила девушка.

Единственный минус, который заметила журналистка – это то, что пена от мыла оставила разводы на линзах, которые было очень трудно смыть.

Удлинитель для маски может решить проблему

При запотевании зеркал и стекла хорошо помогает пена для бритья. Ее достаточно втереть в линзы очков.

Удлинитель соединяет ушные петли вокруг затылка и обеспечивает лучшее прилегание маски к лицу. Его можно сделать самостоятельно или приобрести в интернете. Вариант со скрепками, как и в первом методе, также работает.

Размещение оправы очков над маской помогает ограничить выход теплого воздуха.

Удлинитель для маски / Фото Сандры Гутьеррес

Пластырь на маске – меньше конденсата

Если все методы не дали желаемого результата, девушка предлагает действовать решительно, и просто прикрепить пластырь к верху маски.

Вы можете использовать лейкопластырь, но если вы хотите сделать все, вы можете выбрать хирургическую ленту, которая не только безопасна для чувствительной кожи, но и имеет высокую устойчивость,

– написала Гутьеррес.

Пластырь на маске поможет от запотевания линз / Фото Сандры Гутьеррес

Девушка отметила, что есть множество цветных пластырей и лент с рисунками. Они не только будут держать маску, но и могут дополнить ваш образ.

Сочетание этого метода с использованием удлинителя маски вполне может навсегда покончить с проблемами запотевания,

– подытожила она.