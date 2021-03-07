Случаются дни, когда все летит кувырком с самого утра, и день превращается в цепь неудач и ошибок. И кажется, что этому нет ни конца, ни края. Ученые говорят, что причиной неудач является наше предвзятое мышление.

Именно негативные реакции на одно неприятное событие могут испортить оставшуюся часть нашего дня и даже недели. Психотерапевт и аккредитованный член Британской ассоциации консультирования и психотерапии Вася Токсавиди уверяет, что с неудачами можно бороться. Для этого нужно развивать в себе психологическую устойчивость и чувство юмора к так называемому невезению.

Стоит прочитать Просто забей: 6 неуместных фраз, которые не стоит говорить человеку в трудный период

Негативные мысли предсказывают плохие события

Оказывается, негативные события и эмоции оказывают большее влияние на наш мозг, чем положительные. Нелепые случаи заставляют нас фиксировать практически любые негативные моменты, сильнее реагировать на них и думать только о неудачах. Это предубеждение к негативу заставляет вас уделять гораздо больше внимания плохим вещам, которые случаются, делая их гораздо важнее, чем они есть на самом деле.

По словам Токсавиди, фактически мы создаем собственное пророчество, поскольку смотрим на мир сквозь линзы гнева и страха в ожидании чего-то плохого. И в этом смысле реальность – это лишь то, как мы ее воспринимаем.



Негативные мысли создают плохую реальность / Фото pexels

Существует мнение, что негативное предубеждение происходит от наших предков, которые обращали много внимания на плохие, опасные и негативные события в мире. Это был буквально вопрос жизни и смерти. Те, кто был более настроен на опасность, имели более высокие шансы выжить.

Но это не значит, что мы не можем избежать ловушки негативного предубеждения, говорит Токсавиди. Наоборот, когда мы осознаем, что так работает наш мозг, мы можем приложить усилия и исправить это.

Как избавиться от негативного предубеждения

Для начала Токсавиди советует п рекратить постоянно думать о своих неудачах . Вместо того, чтобы зацикливаться на предыдущих ошибках, лучше проанализируйте ситуацию и сделайте выводы. Это позволит вам рассмотреть ситуацию с положительной стороны.

. Вместо того, чтобы зацикливаться на предыдущих ошибках, лучше проанализируйте ситуацию и сделайте выводы. Это позволит вам рассмотреть ситуацию с положительной стороны. Если вы чувствуете, что постоянно фиксируетесь на отрицательных эмоциях, в такие моменты психотерапевт предлагает вам погулять, заняться делами, которые вас радуют, или послушать любимую песню.



Слушайте музыку, чтобы переключиться от плохих мыслей / Фото pexels

Также Токсавиди советует шутить над тем, что произошло . Таким образом вы переформулируете проблему. Юмор может расслабить нас и активизировать такое мышление, при котором трудности воспринимаются менее серьезными. Он также может помочь избежать излишнего разочарования.

. Таким образом вы переформулируете проблему. Юмор может расслабить нас и активизировать такое мышление, при котором трудности воспринимаются менее серьезными. Он также может помочь избежать излишнего разочарования. Еще одним ключевым моментом для выработки устойчивости является поддержка со стороны семьи, друзей или даже коллег. Так что никогда не отказывайтесь от их плеча.



Поддержка родных и близких поможет вам / Фото getty images