Как использовать соль в быту: 6 неожиданных способов

Какая tlf без соли, чтобы там ни утверждали неофиты здорового питания... Но, оказывается, соль можно использовать не только в кулинарии, но и для решения многих бытовых проблем.

Соль может заменить дорогие магазинные средства. И работает ничуть не хуже, чем они.

Читайте также Десерты с Soplica: топ-4 рецепты, которые подарят неземное наслаждение

Безопасная жарка блюд

Для того чтобы во время жарки блюд брызги масла не "разлетались" по плите, столешнице и не попали вам на руки, в сковородку с маслом всыпьте маленькую щепотку соли. Это поможет избежать ожогов, загрязнения одежды и кухонной утвари.

Простой способ избавиться брызг горячего масла / Фото Sovkusom

Средство для чистки кастрюль

Для того чтобы почистить обгоревшую кастрюлю можно вместо дорогого средства использовать обычную соль. Для этого ее нужно всыпать в кастрюлю, залить водой и оставить на 10 минут. Через указанное время кастрюлю ставим на огонь и доводим воду до кипения. Благодаря этому грязь легко отстанет от стенок кастрюли.

Для чистки пригорелой кастрюли следует использовать соль / Фото Ladyelena

Чистая губка

Для того чтобы продезинфицировать губку, ее нужно положить в тарелку с небольшим количеством воды и соли. Губку слегка нажимаем, чтобы она впитала соленую воду. Ставим все в микроволновку на несколько минут. Через указанное время губка будет как новая.

Соль можно использовать для дезинфекции губки / Фото Kitchendecorium

Охлаждение напитков

Для того чтобы быстро охладить бутылки любимых напитков, поместите их в большую миску, наполненную льдом, который тщательно посыпанный солью.

Чистка слива

Не ждите хорошее настроение. Создайте его самостоятельно, пригласив друзей на коктейль с Zubrowka Rose

Для того чтобы почистить слив в кухне или в ванной комнате, необязательно покупать дорогие химические средства. Можно приготовить смесь из простых компонентов. В частности, нужно смешать соль и дрожжи, а затем высыпать смесь в слив. Вливаем уксус и оставляем все примерно на 10 минут. Через указанное время все сливаем кипятком.

Интересно Действенные лайфхаки с лимонами, которые оценят даже скептики

Разбитое яйцо

Иногда случается, что мы разбиваем сырое яйцо на столе, на столешнице или на полу. Его крайне трудно убрать. Чтобы упростить этот процесс, посыпьте тягучий белок солью. Благодаря этому вы с легкостью сможете вытереть все губкой или тряпкой.

Благодаря соли можно быстро убрать разбитое яйцо / Фото kirov-bom