Интересные идеи ролевых игр дома: как весело провести время с детьми и развить их мышление

На начальном этапе развития каждый ребенок нуждается в интересных способах обучения. Именно в этом им помогают ролевые игры.

Предлагаем 10 лучших ролевых игр для детей дошкольного возраста, которые можно организовать дома. Они помогут лучше понять жизнь и мир.

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Хлебопекарня

Дети могут создать собственную пекарню, готовить вкусности и продавать их другим детям, которые будут их клиентами.

Родителям следует помочь приготовить такое лакомство, как печенье и пирожные, используя вырезы из картона и карандаши. Также можно купить готовые игровые наборы для выпечки.

Цветочный магазин

Воспроизвести цветочный магазин – отличная ролевая идея для детей. Ведь так малыши узнают о разных цветах, времени года, в которые они обычно цветут, а также их альтернативных названиях.

Взрослые должны попросить детей сделать вырезы цветов и сложить в красивые букеты с привлекательными лентами. Эта ролевая игра может укрепить их математические навыки, когда они будут считать цветы и продавать букеты своим клиентам.

Пиццерия

Дети любят есть пиццу! Эта ролевая игра поможет им понять, как делают пиццу и доставляют ее клиентам.

Они могут "готовить" куски пиццы, печи и коробки для доставки из картона и цветной диаграммной бумаги. Тогда притворяться, что прошли несколько километров, чтобы доставить пиццу вовремя.

Дети будут многое взаимодействовать друг с другом во время этой деятельности. Они также узнают, как работают заведения питания и пиццерии.

Уход за ребенком

Дети часто подражают родителям, которые заботятся о младенцах. Тогда они пытаются повторить взрослых и заботятся о своих игрушечных малышах, как о настоящих.

Дети обладают большой фантазией и могут часами играть с мягкой игрушкой или куклой, одевать их, кормить, брать в школу.

Поэтому родителям стоит показать малышам, как ухаживать за куклой: умывать, одевать, расчесывать. Такая игра учит детей быть заботливыми и защищать других.



Ролевая игра для развития заботливости / Фото Unsplash

Чаепитие

Дети могут играть с готовыми наборами и воспроизводить сцену чаепития со своими родителями, братьями, сестрами, друзьями и даже игрушками.

Их нужно поощрить привести всех своих новых друзей домой на чаепитие. Таким образом, дети научатся общаться и заводить новых друзей. Иногда эта игра может также сработать как средство для снятия стресса и побуждать ребенка поделиться своими чувствами за чашкой чая.

Больница

Малыши очень любят подражать врачам, носит стетоскопы, выписывать лекарства и помогать другим детям.

Игра учит их заботиться, воспитывая сочувствие к другим. Дети могут поочередно играть в врачей, медсестер и пациентов и размышлять, какие болезни они вылечат.

Полиция или детектив

Дети могут надеть шляпы Шерлока для этого занятия. Они по просьбе взрослых должны искать пропавший предмет с помощью подсказок.

Это поможет улучшить любознательный ум детей, повысив навыки решения проблем.

Банк

Родители с детьми могут создавать денежные купюры из бумаги и воспроизводить сценарий банка. Там малыши могут давать и брать деньги, а также научиться считать и прибавлять.

Детей старшего возраста можно научить занимать деньги и возвращать их с процентами. Малыши также улучшат навыки сотрудничества.