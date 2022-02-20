Идеи, как удобно хранить кабели, чтобы они не запутывались
Источник:5-Minute Crafts
Обычно мы храним кабели на столе или рабочей зоне без определенного порядка, и так они путаются друг с другом. Есть несколько интересных идей, как исправить эту ситуацию.
Часто бывает так, что кабели даже теряются из-за того, что мы их неправильно храним. Предлагаем несколько альтернативных методов, которые помогут упорядочить кабели и таким образом не потерять их из виду.
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Используйте трубочки от туалетной бумаги
Смотайте кабель и положите в пустой тубус. Обозначьте каждую трубку в соответствии с его использованием.
Используйте бумажные тубусы / Фото 5-Minute Crafts
Храните в пластиковой бутылке
С помощью ножа разрежьте пластиковую бутылку пополам до самого дна. Откройте бутылку. Вставьте один или несколько ранее намотанных кабелей. Закройте и закрутите крышку на бутылку.
Как хранить в бутылках / Фото 5-Minute Crafts
Используйте канцелярские зажимы
Прикрепите зажимы к поверхности. Вставьте концы кабелей в каждый из них. Так они не будут лежать на полу и не будут спутываться.
Как хранить кабели / Фото 5-Minute Crafts
Смотайте нужные провода и положите каждый в отверстие канцелярского зажима. Затем можно положить компактные кабели в коробку.
Намотайте на зажимы Фото 5-Minute Crafts
Сматывайте на прищепки
Склейте две прищепки между собой, как на фото. Обкрутите тонкие и гибкие провода на обе прищепки. Зажмите конец проволоки во "рту" другой прищепки.
Используйте прищепки / Фото 5-Minute Crafts