Идеи обучающих игр для детей, которые легко сделать дома

Учеба, основанная на играх, очень мотивирует детей, поскольку они развлекаются и развиваются одновременно. Предлагаем вам идеи трех игр, которые создаются из нескольких вещей и занимают немного времени.

Учебно-развлекательный процесс – действенный метод в начальных школах. Такую замечательную атмосферу легко создать дома. Понадобится всего несколько ненужных и канцелярских принадлежностей.

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Изучение цветов

Материалы:

плотный плакат или большая коробка;

ножницы

цветные маркеры;

шарики для тенниса или любые похожие на них другие;

канцелярская или акриловая краска.

Основой игры может быть большой квадратный кусок картона. Или можно вырезать из ненужной коробки для посылок.

Если основа готова, следует вырезать в ней круги. Каждому кругу отвечает один цвет. Поэтому вы должны вырезать столько кругов, сколько захотите цветов.

Раскрасьте края каждого круга разными цветами и напишите их названия. Сделайте шарики из пряжи или раскрасьте мячи для настольного тенниса в те же цвета, что и круги. Когда все будет готово, научите своих детей в игру. Задача состоит в том, чтобы они называли цвета перед тем, как будут бросать мячи в лунку.



Учебные развлечения для детей / Фото 5-Minute Crafts

Изучение геометрических фигур

Материалы:

плакат или коробка;

скотч;

цветные маркеры.

Используйте для основания большой плакат или склейте меньшие до нужного размера. Нарисуйте на нем разные геометрические фигуры, такие как круги, квадраты, прямоугольники, треугольники, ромбы. Будет легче различить фигуры, если выкрасить каждую в определенный цвет. Например, раскрасьте все круги красным цветом, а квадраты – зеленым.

Приклейте доску для плакатов к земле, как коврик. Его можно использовать для игры в скакуны. То есть вашему ребенку придется ходить из одного конца в другой, всегда наступая на ту же фигуру.



Как выучить геометрические фигуры во время игры / Фото 5-Minute Crafts

Учимся считать

Материалы:

10 трубок от туалетной бумаги;

ножницы;

цветная бумага;

белый картон;

скотч или клей;

черный маркер;

55 палочек от мороженого.

Обклейте трубочки цветной бумагой с помощью скотча или клея. Вырежьте из картона 10 кругов одинакового размера. На каждом кружочке напишите число от 1 до 10. Приклейте по одной цифре к каждой трубочке.

Вашему ребенку нужно положить в каждый тубус такое количество палочек, которое указано на нем.



Обучающие игры для детей на дому / Фото 5-Minute Crafts