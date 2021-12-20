Идеальный зимой: рецепт ароматного имбирного чая

Вскоре синоптики прогнозируют сильные морозы, но это не повод прятаться дома. Напротив, в зимнюю пору невероятно приятно пройтись, к примеру, заснеженным парком. Чтобы сделать прогулку еще приятнее – оденьтесь максимально тепло и возьмите с собой горячий чай.

Имбирный чай – один из лучших зимних напитков. Дело в том, что корень имбиря имеет высокое содержание эфирных масел и витаминов, поэтому очень полезен для повышения иммунитета.

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Предлагаем приготовить имбирный чай с корицей, который по вкусу совершенно точно воспроизводит рождественское печенье. Попробуйте и убедитесь!

Рецепт ароматного имбирного чая

Ингредиенты

палочка корицы – 1 штука;

лимон – несколько ломтиков;

имбирь – 15 граммов;

питьевая вода – 300 миллилитров;

мед – на свой вкус.

Приготовление

Берем сосуд, в котором будем готовить ароматный напиток. Кладем в нее имбирь, корицу и лимон. Заливаем все это кипятком, а лимон можно немного подавить. Оставляем настояться на несколько минут. Даем напитку немного остыть и добавляем мед. Наливаем имбирный чай в термочашку и отправляемся в зимнюю сказку. Хорошей прогулки!