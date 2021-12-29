Хорошо и изысканно: интересные способы сложить салфетки на новогодний стол

Хорошее оформление стола – неотъемлемый элемент новогоднего праздничного вечера. В материале рассказываем, как своими руками сложить салфетки так, чтобы это выглядело изысканно.

Встреча Нового года в каждой семье особенная. Женщины раньше времени думают о хорошем оформлении стола. Если у вас до сих пор нет идей или вы хотите попробовать что-нибудь новое – мы подскажем.

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Елка

Чтобы приготовить эту суперпростую и красивую елку, вам понадобится идеально квадратная тканевая салфетка. Желательно выбирать зеленый цвет, но это уже на ваш вкус.

Также возьмите хорошее украшение на вершинку елки и шпильку, чтобы ее закрепить. Выполняйте все так, как показывают на видео и вы обязательно сделаете великолепное украшение для своего стола.

Как сложить елку из салфеток для стола: смотрите видео

Салфетки с хвойными элементами

Одним из лучших способов оформления салфеток на стол остается композиция с хвойными веточками. Важно, что здесь не нужно много стараний. Потребуется только ваша фантазия и импровизация.

Для композиции можно также использовать украшения по вашему вкусу. Можно елочные, а можно и съедобные.



Идеи сервировки стола / Фото Unsplash