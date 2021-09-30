Хэллоуинский лайфхак: как люди украшают двор привидениями из проволоки

Призраки из проволочной сетки стали новым трендом соцсетей. Как сделать оригинальные хэллоуинские фигуры – в материале

Загадочные привидения удивили пользователей сети инстаграм своей простотой и оригинальностью. Обычно фигуры создают из кусков сетки для ограждений.

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В нашем представлении классические призраки – это фигуры, накрытые белой простыней, но этот образ уже потерял весь шарм и превратился в комический.

Неужели привидения с простыней – неактуальные Прошлогодний Хэллоуин отличился новым трендом в тиктоке. Сеть разорвали видео, где люди фотографируются в виде призрака с простыней, надевая на голову солнцезащитные очки. Видео восстановили старую добрую традицию изображать призраков как создание из ткани, однако окончательно закрепили такой образ как забавный.



Фотосессии в белых простынях стали трендом прошлого Хэллоуина / Фото Рexels

Что нужно иметь для создания привидения

Каждый год появляются новые вариации хэллоунских визиток. В этом году в тренде проволочные призраки, которые издалека действительно могут показаться чем-то потусторонним.

Чтобы сделать проводное потустороннее существо, нужна лишь тонкая и податливая проволочная сетка. Обычно такую используют для ограждений курятников. Ее можно легко приобрести в строительном магазине.

Фигуры из проволоки удивляют своей реалистичностью и оригинальностью / Коллаж 24 канала из фото пользователей инстаграма

Сетка – идеальный материал для создания магического полупрозрачного призрака. Особенно жутко такая фигура будет выглядеть во дворе или в лесу.

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Как можно украсить статую

Чтобы скульптура привидения была более заметной, можно покрасить ее в белый цвет – так ее увидят даже издалека.

Также можно обернуть фигуру тонкой тканью – призрак получит легкую и жуткую одежду, которая будет развиваться на ветру.

Еще один трюк – подсветить проволочных призраков. Ночью полупрозрачные силуэты, которые светятся бесспорно удивят прохожих и соседей.



Призраки, что светятся в темноте, удивят прохожих / Фото jessicaerin18