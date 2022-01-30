Готовим из того, что есть дома: идеи легких и полезных завтраков из нескольких ингредиентов

Для завтрака дома зачастую не хватает ни времени, ни ингредиентов. Идеи 24 знают, как приготовить легкие и сытные блюда из нескольких ингредиентов.

Мы должны начинать свой день с сытного завтрака, который дает нам много энергии для выполнения повседневных дел. Поэтому предлагаем именно такие полезные и быстрые рецепты, которые точно всем понравятся.

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Теплые бутерброды на сковороде



Рецепт вкусных бутербродов / Фото 5-Minute Crafts

Ингредиенты:

2 ломтика хлеба без корочки;

1 кусочек ветчины;

1 кусочек творога;

1 яйцо;

1 столовая ложка сливочного масла.

Положите на хлеб кусочек сыра и ветчины. Накройте бутерброд еще одним кусочком хлеба. Нажмите пальцами на контур хлеба, чтобы закрыть его 4 стороны.

Взбейте яйцо в миске, а затем окуните в него бутерброд так, чтобы он покрылся полностью. Смажьте сковороду сливочным маслом, затем обжарьте каждую сторону сэндвича по 10 – 15 секунд.



Как приготовить завтрак и быстрый завтрак / Фото 5-Minute Crafts

Лаваш с помидором и сыром



Рецепт лаваша с помидором и сыром / Фото 5-Minute Crafts

Ингредиенты:

1 яйцо;

1 лаваш;

нарезанный помидор;

1 столовая ложка тертого сыра;

соль и перец по вкусу.

В сковороду вылейте взбитое яйцо. Готовьте 15 секунд. Приправьте солью и перцем по вкусу. Положите сверху лаваш, а затем переверните.

Сверху выложите нарезанный помидор и посыпьте тертым сыром. Согните стороны лопаткой.



Готовим завтрак через несколько минут / Фото 5-Minute Crafts

Домашние панкейки



Рецепт домашних панкейков / Фото 5-Minute Crafts

Ингредиенты:

450 г йогурта;

1 яйцо;

2 столовых ложки сахара;

2 столовые ложки муки.

В миску добавьте йогурт, яйцо, сахар и муку и хорошо взбейте венчиком. Вылейте примерно четверть смеси на сковороду. Переверните блинчик, когда заметите, что на его поверхности образуются маленькие пузырьки. Подавайте с любимым сиропом или вареньем.