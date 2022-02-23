Готовим в форме для льда: идеи вкусных десертов в считанные минуты
Источник:5-Minute Crafts
Иногда на приготовление десертов остается очень мало времени. Но, к счастью, существуют сладости, которые готовятся в считанные минуты.
Эти десерты можно приготовить как для себя, так и для посиделок с друзьями. Сохраняйте рецепты, ведь они очень легкие и бюджетные.
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Конфеты с кокосом, орехами и карамелью
Что понадобится:
- растопленный шоколад;
- кокосовая стружка;
- карамель;
- жареный арахис.
Приготовление
Как приготовить конфеты / Фото 5-Minute Crafts
Возьмите форму для льда и заполните каждую клетку примерно наполовину растопленным молочным шоколадом. Заморозьте лоток.
В одни клетки положите пол столовой ложки кокосовой стружки, а в другие – пол столовой ложки жидкой карамели и жареного арахиса. Залейте шоколадом и снова заморозьте форму, пока конфеты не затвердеют. Готово!
Шоколадные конфеты с кокосом, орехами и карамелью / Фото 5-Minute Crafts
Пирожки с клубникой
Ингредиенты:
- замороженная клубничная масса или свежая клубника для ее приготовления;
- сахар;
- слоеное тесто.
Приготовление
Готовим печенье с клубникой / Фото 5-Minute Crafts
Если у вас нет клубничной массы, приготовьте ее сейчас. Возьмите 2 стакана клубники и разрежьте каждую ягоду на 4 части. Положите их в миску и добавьте 2 столовых ложки сахара. Взбейте клубнику миксером.
Приготовьте форму для льда. Положите лист теста и хорошо утрамбуйте его до самого дна. В каждую клетку положите клубничную начинку. Накройте другим слоем теста и хорошо прижмите.
Переверните форму для льда и вырежьте минипирожки. Поставьте их в духовку, добавьте сверху чуть-чуть сахара и запекайте. Подавайте их, пока они горячие.
Готовое печенье с клубничным вареньем / Фото 5-Minute Crafts