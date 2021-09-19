Голова клеща и крылья бабочки: 10 удивительных фото, раскрывающих красоту микроскопического мира

Если бы они не были под микроскопом, мы бы точно не увидели нежную чешую на крыле бабочки или голову клеща, которая похожа на внеземное существо. Нынешние победители Всемирного конкурса фотографов Nikon Small World раскрывают эти незаметные особенности.

Для достижения этих высокохудожественных изображений конкурсанты использовали световые микроскопы различных типов. И хотя на фото все выглядит ярче и насыщеннее, поскольку образцы часто красят или обрабатывают другими методами, все снимки подробно демонстрируют неизведанную красоту и уникальные текстуры микроскопического мира.

Ученые достигли прорыва в создании искусственных клеток: теперь они имеют одну из главных функций

Предлагаем вам посмотреть 10 из 20 впечатляющих фотографий, которые были представлены на конкурсе Nikon's Small World Photomicrography Competition 2021.

Жизнь под микроскопом

#1

Этот странный комочек со многими нитями – сенсорный нейрон крысы, захваченный через 10-кратную линзу. Фото заняло 4 место на конкурсе.



Сенсорный нейрон крысы / Фото Паула Диаса, Pontificia Universidad Catolica de Chile

#2

Кажется, будто песчаные черви из фильма "Дюна" вдруг уменьшились в размерах и оказались на снимках фотографа. Но на самом деле, это трубчатый отросток рта, который используется для всасывания пищи, комнатной мухи. Его сняли благодаря 40-кратной линзе объектива, а само изображение заняло 5 место на конкурсе.



Хобот комнатной мухи / Фото Оливера Дама, Medienbunker Produktion

#3

Этот маленький шарик, покрытый нитями, напоминает загадочную планету из далекой галактики. Однако, это нити цианобактерий Носток в матрице геля, захваченные через 4-кратную линзу объектива. Фото заняло 17 место.



Нитевидные цианобактериальные нити в матрице геля / Фото Мартина Каае Кристиансена, My Microscopic World

#4

А эти лепестки – чешуя на крыле бабочки Морфо дидиус. Изображение было снято на 20-кратную линзу объектива и заняло на конкурсе 10 место.



Сосуд и чешуя на крыле бабочки Морфо дидиус / Фото Себастьена Мало

#5

Странная молекула с яркими пятнами – элемент клетки молочной железы, захваченный через 40-кратную линзу объектива. Фото заняло 12 место.



Органоид молочной железы / Фото Якуба Сумбала, Masaryk University

#6

Фото, которое напоминает кадр из фильма "Матрица", на самом деле демонстрирует сетевые нейроны. Именно так через 40-кратную линзу объектива выглядит микрофлюидное устройство с 300 тысяч сетевых нейронов. Изображение заняло 2 место.



Микрофлюидное устройство из 300 тысяч сетевых нейронов, соединенных аксонами / Фото Эсмеральды Парик и Холли Стивен, Dementia Research Centre, Macquarie University

#7

Как лист какого-то дерева. Но на самом деле – это кровеносные сосуды в сетчатке мыши, захваченные на 20-кратную линзу объектива. Фото заняло 11 место на конкурсе.



Кровеносные сосуды в сетчатке мыши / Фото Джейсона Кирка и Карлоса П. Флореса Суареса, Baylor College of Medicine

#8

Так кристалл поваренной соли сразу стал египетской пирамидой. Фото было снято через 10-кратную линзу объектива и заняло 18 место.



Кристалл поваренной соли / Фото Саулюса Гугиса

#9

Вам когда-то хотелось увидеть вблизи, как выглядит голова клеща? Так держите. Фото зафиксировали с помощью 10-кратной линзы. Оно заняло 7 место.



Голова клеща / Фото Тонга Джана и Пола Стодли, Ohio State University

#10

И наконец – первое место. Главный приз получил директор Центра оптической визуализации и микроскопии медицинского колледжа Бэйлора в Хьюстоне, США, Джейсон Кирк. Он сделал подробный снимок задней поверхности дубового листа. Фото удалось зафиксировать благодаря 60-кратной линзе объектива.



Трихомы и устьица на нижней поверхности дубового листа / Фото Джейсона Кирка, Baylor School of Medicine