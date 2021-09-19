Для достижения этих высокохудожественных изображений конкурсанты использовали световые микроскопы различных типов. И хотя на фото все выглядит ярче и насыщеннее, поскольку образцы часто красят или обрабатывают другими методами, все снимки подробно демонстрируют неизведанную красоту и уникальные текстуры микроскопического мира.

Ученые достигли прорыва в создании искусственных клеток: теперь они имеют одну из главных функций

Предлагаем вам посмотреть 10 из 20 впечатляющих фотографий, которые были представлены на конкурсе Nikon's Small World Photomicrography Competition 2021.

Жизнь под микроскопом

#1

Этот странный комочек со многими нитями – сенсорный нейрон крысы, захваченный через 10-кратную линзу. Фото заняло 4 место на конкурсе.



Сенсорный нейрон крысы / Фото Паула Диаса, Pontificia Universidad Catolica de Chile

#2

Кажется, будто песчаные черви из фильма "Дюна" вдруг уменьшились в размерах и оказались на снимках фотографа. Но на самом деле, это трубчатый отросток рта, который используется для всасывания пищи, комнатной мухи. Его сняли благодаря 40-кратной линзе объектива, а само изображение заняло 5 место на конкурсе.



Хобот комнатной мухи / Фото Оливера Дама, Medienbunker Produktion

#3

Этот маленький шарик, покрытый нитями, напоминает загадочную планету из далекой галактики. Однако, это нити цианобактерий Носток в матрице геля, захваченные через 4-кратную линзу объектива. Фото заняло 17 место.



Нитевидные цианобактериальные нити в матрице геля / Фото Мартина Каае Кристиансена, My Microscopic World

#4

А эти лепестки – чешуя на крыле бабочки Морфо дидиус. Изображение было снято на 20-кратную линзу объектива и заняло на конкурсе 10 место.



Сосуд и чешуя на крыле бабочки Морфо дидиус / Фото Себастьена Мало

#5

Странная молекула с яркими пятнами – элемент клетки молочной железы, захваченный через 40-кратную линзу объектива. Фото заняло 12 место.



Органоид молочной железы / Фото Якуба Сумбала, Masaryk University

#6

Фото, которое напоминает кадр из фильма "Матрица", на самом деле демонстрирует сетевые нейроны. Именно так через 40-кратную линзу объектива выглядит микрофлюидное устройство с 300 тысяч сетевых нейронов. Изображение заняло 2 место.



Микрофлюидное устройство из 300 тысяч сетевых нейронов, соединенных аксонами / Фото Эсмеральды Парик и Холли Стивен, Dementia Research Centre, Macquarie University

#7

Как лист какого-то дерева. Но на самом деле – это кровеносные сосуды в сетчатке мыши, захваченные на 20-кратную линзу объектива. Фото заняло 11 место на конкурсе.



Кровеносные сосуды в сетчатке мыши / Фото Джейсона Кирка и Карлоса П. Флореса Суареса, Baylor College of Medicine

#8

Так кристалл поваренной соли сразу стал египетской пирамидой. Фото было снято через 10-кратную линзу объектива и заняло 18 место.



Кристалл поваренной соли / Фото Саулюса Гугиса

#9

Вам когда-то хотелось увидеть вблизи, как выглядит голова клеща? Так держите. Фото зафиксировали с помощью 10-кратной линзы. Оно заняло 7 место.



Голова клеща / Фото Тонга Джана и Пола Стодли, Ohio State University

#10

И наконец – первое место. Главный приз получил директор Центра оптической визуализации и микроскопии медицинского колледжа Бэйлора в Хьюстоне, США, Джейсон Кирк. Он сделал подробный снимок задней поверхности дубового листа. Фото удалось зафиксировать благодаря 60-кратной линзе объектива.



Трихомы и устьица на нижней поверхности дубового листа / Фото Джейсона Кирка, Baylor School of Medicine