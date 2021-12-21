"Фантастические твари: Тайны Дамблдора": смотрите первый постер новой части фильма

Студия Warner Bros. опубликовала официальный постер третьей части "Фантастических тварей". Релиз фильма в Украине намечен на 14 апреля 2022 года.

Так, в сети появился первый постер фильма "Фантастические звери: Тайны Дамблдора". Судя по всему, Хогвартс будет играть важную роль в истории новой части трилогии.

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Дебютный постер будущей части "Фантастических тварей"



Постер третьей части "Фантастических тварей" / Фото твиттер Fantastic Beasts

Сюжет

В третьем фильме молодой маг-зоолог Ньют Саламандер снова будет вовлечен в противостояние двух величайших волшебников своего времени – Альбуса Дамблдора и Геллерта Гриндельвальда. Ему предстоит возглавить команду из волшебников и отправиться в опасные приключения. Задачей Скаламандера будет помешать Гриндельвальду завладеть Дарами Смерти, которые дадут ему власть над всем миром.

Фантастические твари: Тайны Дамблдора – смотрите официальный трейлер на украинском