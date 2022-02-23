Если соблюдать эти правила, то семья станет гораздо счастливее

Эти советы будут полезны всем семьям, которые хотят сделать своих родных самыми счастливыми. Следуйте им и уже впоследствии вы заметите много изменений.

Иногда бывает так. что родные пренебрегают друг другом из-за работы, хобби или множества других дел. Однако самое главное в жизни – это баланс. Об этом и другом – читайте в материале.

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Баланс между работой и домашней жизнью

Сбалансировать работу и домашнюю жизнь непросто, но это может существенно изменить ваши отношения с семьей. Ведь родные будут очень рады видеть вас почаще.

Позаботьтесь о себе

Родители часто тратят все свое время на уход за всеми в семье и забывают о себе. Если вы не заботитесь о себе, то можете чувствовать себя несчастливым.

А несчастные люди не могут оказывать детям необходимую поддержку. Признайте перед собой, что у вас есть собственные чувства и потребности. Выделите хоть 10 минут каждый день и все тает гораздо лучше.

Определение границ

Мы часто используем границы для защиты детей от вреда или опасности. Но важно, чтобы вы пытались объяснить, почему есть границы, а не отдавать приказы.

Например, если вы оттащите детей от открытого огня, объясните почему. Малыши могут неохотно следовать инструкциям, если родители им приказывают. Однако объяснение того, почему это нужно, поможет ребенку многое понять, а значит – сотрудничать с вами.

Общение

Общение важно – как в хорошие, так и в трудные времена. Детям часто трудно передать свои чувства словами и достаточно знать, что родители их слушают.

Говорите о себе – не только о своих проблемах, но и о своей повседневной жизни. Так дети поймут, что они никогда не смогут прийти поговорить с родителями, как с друзьями.



Часто разговаривайте с детьми / Фото Unsplash

Совместное времяпровождение

Попытайтесь организовать время вместе несколько раз в неделю. Возможно, три раза в неделю вы можете сесть поужинать всей семьей. Это позволит вам пообщаться и обсудить важные вопросы, а также интересные темы.

Попросите своих детей помочь вам по хозяйству или выполнять разные поручения. Они могут протестовать, но со временем будут чувствовать, что их помощь важна.

Утешайте

Для семьи важно быть рядом друг с другом в хорошие и трудные времена. Если произошла трагедия или у кого-то из родных есть проблемы, то объединиться вместе – это самая лучшая идея.

Детям в это время потребуется помощь родителей. Важно быть открытыми и общаться с ними. Им понадобятся заверения и объяснения, и они будут реагировать по-разному в зависимости от возраста. Однако они будут точно ощущаться нужными.

Проводите время со своим партнером

Если у вас есть дети, то трудно найти время для жены или мужа. Но важно находить время друг для друга. Дети ведь узнают об отношениях от родителей.

Постарайтесь организовать время, которое вы можете провести вместе. Это может быть даже ужин или просто общий отдых перед телевизором.

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