Если бы в "Титанике" вместо Кейт Уинслет сыграла кошка Лиззи: видео, которое стало вирусным

В пародийном ролике от OwlKitty Кейт Уинслет заменили на известную уже Лиззи. Так что теперь "Титаник" – это фильм о Джеке Доусоне и кошке.

В новом видео Лиззи отправляется в плавание на известном пароходе с Леонардо Ди Каприо. Они прекрасно проводят вместе время: Лиззи – искусная танцовщица, которая не прочь понаблюдать за дельфинами и с удовольствием позирует, когда главный герой ее рисует.

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Ролик, от которого невозможно оторваться, сразу стал вирусным в социальных сетях. Похоже, у Кейт Уинслет появилась достойная конкурентка.

Если бы в "Титанике" вместо Кейт Уинслет сыграла кошка Лиззи: смотреть видео

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Это не первый раз, когда Лиззи появляется на большом экране. Ее владельцы, Тибо Чарроппин – режиссер и аниматор, и Оливия Бун – креативная писательница и редактор контента, сделали немало пародий со своей домашней любимицей. Лизи становилась главной героиней в таких известных лентах как:

Кроме того, авторы пародии на своей странице в фейсбуке поделились процессом создания видео: