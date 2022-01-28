Домашняя пита с минимум ингредиентов: пошаговый рецепт в видео

Никогда не бывает лишним, если немного разнообразить свой рацион. В этот раз предлагаем дополнить привычные блюда восточной кухней. Речь идет о постном хлебе – пите.

Пита очень популярна в странах Ближнего Востока. Эту круглую лепешку можно использовать и как основу под любую начинку, и как тарелочку, и есть вместо хлеба. Выпекать ее можно на сковороде или в духовке. Об одном из самых простых вариантов расскажем сегодня.

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Рецепт домашней питы

Ингредиенты:

Мука – 350 граммов; Соль – 1 чайная ложка; Растительное масло – 2 столовые ложки; Вода горячая – 200 миллилитров.

Способ приготовления:

Подогрейте воду, добавьте в нее соль и хорошо размешайте. Тогда вылейте воду в просеянную муку, добавьте масла и замесите тесто. Накройте его и отставьте на 20 минут. После этого разделите тесто на 8 частей, из каждого сформируйте шарики и дайте "отдохнуть" 5 – 10 минут. Шарики раскатайте в тонкую лепешку диаметром 16 см. Важно, чтобы лепешки получались круглыми, так они лучше поднимутся при жарке. Выложите лепешку на разогретую сковороду и поджарьте с одной стороны до румяности, переверните и обжарьте снова до румяности. Еще раз переверните питу на ту сторону, с которой начинали, и увидите, как она надувается.

Приятного аппетита!