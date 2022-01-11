Для романтического ужина и на день рождения: как сделать свечи своими руками

Свечи могут придать особую атмосферу в вашем доме. Они пригодятся для романтического ужина, дня рождения и даже спа-процедур дома.

Рассказываем о трех способах, как сделать собственные свечи из предметов, преимущественно имеющихся у каждого дома. Приобрести нужно будет только воск.

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Естественная свеча на травах

Что вам понадобится:

свечной воск;

прозрачный клей;

средние стеклянные банки;

веточки розмарина или любые другие ароматные травы;

фитиль;

прищепки.

Приклейте веточки или листья в стеклянную банку и подождите, пока композиция высохнет. Используя прищепку, держите фитиль в центре банки и вливайте горячий воск, пока стакан не наполнится.

Подождите, пока воск высохнет, и снимите прищепку. Украсьте банку куском конопляной веревки или шнурком другого материала.



Натуральная свеча с веточками розмарина / Фото 5-Minute Crafts

Свеча в форме розы

Что вам понадобится:

воск красной свечи;

бумага для выпечки;

фитиль;

металлическая ложка.

Выливайте небольшое количество растопленного воска на бумагу для выпечки с помощью металлической ложки. Осторожно снимите воск с листов до полного высыхания. Это будут лепестки розы.

Оберните фитиль двумя лепестками, а затем добавьте остальные, сложив их наружу, пока роза не будет готова.



Розы-свечи / Фото 5-Minute Crafts

Свечи ко дню рождения

Что вам понадобится:

расплавленный свечной воск;

формы-цифры;

подсвечники;

зубочистки;

нож или лопатка;

фен;

гладкая базовая плита

жемчуг или цветные капли (по желанию).

Налейте воск свечи на тарелку, создавая толстую пленку. Подождите, пока он чуть-чуть застынет, но не позволяйте ему полностью остыть, иначе работать будет очень тяжело.

Прижмите формы-цивры на теплый воск и подождите, пока он высохнет. При помощи ножа или лопатки уберите излишки воска вокруг фигурок. Повторите шаги 1, 2 и 3, чтобы получить две одинаковые фигуры из каждой формы.

Положите фитиль так, чтобы он торчал в верхней части цифр, и положите зубочистку вниз.

Растопите воск с одной стороны цифры с помощью фена и наклейте его на фитиль и зубочистку.

Если вы хотите украсить свои свечи, растопите их снова феном и наклейте жемчуг, цветные капли или любые другие украшения, которые вам нравятся.



Цифры-свечи на торт / Фото 5-Minute Crafts