Для романтического ужина и на день рождения: как сделать свечи своими руками

11 января 2022 , 15:48
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Источник:

5-Minute Crafts

Свечи могут придать особую атмосферу в вашем доме. Они пригодятся для романтического ужина, дня рождения и даже спа-процедур дома.

Рассказываем о трех способах, как сделать собственные свечи из предметов, преимущественно имеющихся у каждого дома. Приобрести нужно будет только воск.

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Естественная свеча на травах

Что вам понадобится:

  • свечной воск;
  • прозрачный клей;
  • средние стеклянные банки;
  • веточки розмарина или любые другие ароматные травы;
  • фитиль;
  • прищепки.

Приклейте веточки или листья в стеклянную банку и подождите, пока композиция высохнет. Используя прищепку, держите фитиль в центре банки и вливайте горячий воск, пока стакан не наполнится.

Подождите, пока воск высохнет, и снимите прищепку. Украсьте банку куском конопляной веревки или шнурком другого материала.


Натуральная свеча с веточками розмарина / Фото 5-Minute Crafts

Свеча в форме розы

Что вам понадобится:

  • воск красной свечи;
  • бумага для выпечки;
  • фитиль;
  • металлическая ложка.

Выливайте небольшое количество растопленного воска на бумагу для выпечки с помощью металлической ложки. Осторожно снимите воск с листов до полного высыхания. Это будут лепестки розы.

Оберните фитиль двумя лепестками, а затем добавьте остальные, сложив их наружу, пока роза не будет готова. 


Розы-свечи / Фото 5-Minute Crafts

Свечи ко дню рождения

Что вам понадобится:

  • расплавленный свечной воск;
  • формы-цифры;
  • подсвечники;
  • зубочистки;
  • нож или лопатка;
  • фен;
  • гладкая базовая плита
  • жемчуг или цветные капли (по желанию).

Налейте воск свечи на тарелку, создавая толстую пленку. Подождите, пока он чуть-чуть застынет, но не позволяйте ему полностью остыть, иначе работать будет очень тяжело.

Прижмите формы-цивры на теплый воск и подождите, пока он высохнет. При помощи ножа или лопатки уберите излишки воска вокруг фигурок. Повторите шаги 1, 2 и 3, чтобы получить две одинаковые фигуры из каждой формы.

Положите фитиль так, чтобы он торчал в верхней части цифр, и положите зубочистку вниз.
Растопите воск с одной стороны цифры с помощью фена и наклейте его на фитиль и зубочистку.

Если вы хотите украсить свои свечи, растопите их снова феном и наклейте жемчуг, цветные капли или любые другие украшения, которые вам нравятся.


Цифры-свечи на торт / Фото 5-Minute Crafts

Автор: Марта Кушка