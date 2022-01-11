Для романтического ужина и на день рождения: как сделать свечи своими руками
Источник:5-Minute Crafts
Свечи могут придать особую атмосферу в вашем доме. Они пригодятся для романтического ужина, дня рождения и даже спа-процедур дома.
Рассказываем о трех способах, как сделать собственные свечи из предметов, преимущественно имеющихся у каждого дома. Приобрести нужно будет только воск.
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Естественная свеча на травах
Что вам понадобится:
- свечной воск;
- прозрачный клей;
- средние стеклянные банки;
- веточки розмарина или любые другие ароматные травы;
- фитиль;
- прищепки.
Приклейте веточки или листья в стеклянную банку и подождите, пока композиция высохнет. Используя прищепку, держите фитиль в центре банки и вливайте горячий воск, пока стакан не наполнится.
Подождите, пока воск высохнет, и снимите прищепку. Украсьте банку куском конопляной веревки или шнурком другого материала.
Натуральная свеча с веточками розмарина / Фото 5-Minute Crafts
Свеча в форме розы
Что вам понадобится:
- воск красной свечи;
- бумага для выпечки;
- фитиль;
- металлическая ложка.
Выливайте небольшое количество растопленного воска на бумагу для выпечки с помощью металлической ложки. Осторожно снимите воск с листов до полного высыхания. Это будут лепестки розы.
Оберните фитиль двумя лепестками, а затем добавьте остальные, сложив их наружу, пока роза не будет готова.
Розы-свечи / Фото 5-Minute Crafts
Свечи ко дню рождения
Что вам понадобится:
- расплавленный свечной воск;
- формы-цифры;
- подсвечники;
- зубочистки;
- нож или лопатка;
- фен;
- гладкая базовая плита
- жемчуг или цветные капли (по желанию).
Налейте воск свечи на тарелку, создавая толстую пленку. Подождите, пока он чуть-чуть застынет, но не позволяйте ему полностью остыть, иначе работать будет очень тяжело.
Прижмите формы-цивры на теплый воск и подождите, пока он высохнет. При помощи ножа или лопатки уберите излишки воска вокруг фигурок. Повторите шаги 1, 2 и 3, чтобы получить две одинаковые фигуры из каждой формы.
Положите фитиль так, чтобы он торчал в верхней части цифр, и положите зубочистку вниз.
Растопите воск с одной стороны цифры с помощью фена и наклейте его на фитиль и зубочистку.
Если вы хотите украсить свои свечи, растопите их снова феном и наклейте жемчуг, цветные капли или любые другие украшения, которые вам нравятся.
Цифры-свечи на торт / Фото 5-Minute Crafts