Для чего нам колечко на бутылке масла: ответ может удивить

Кольцо в бутылке масла не просто обеспечивает герметичность. Оно имеет и другое, куда интереснее назначения.

Хотите уменьшить расходы масла во время обжаривания мяса и других продуктов? Для этого не обязательно покупать специальную посуду с дозаторами, только научитесь правильно открывать бутылку.

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Как сделать из ненужного кольца дозатор



Теперь вы не будете выбрасывать это кольцо / Фото Pinterest

При открытии очередной бутылки масла вы никогда не задумывались, зачем там нужно кольцо. Большинство обычно выбрасывает эту деталь в помойку. Хотя на самом деле это самая важная часть крышки. Именно кольцо может стать отличным дозатором и сэкономить масло при использовании. Нужно только правильно его вставить обратно в горлышко.

Шаг 1.

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Прежде всего, извлеките кольцо из бутылки. Поверните его другой стороной и просуньте ручку внутрь, чтобы круглая основа была сверху.



Вставьте кольцо обратно в горлышко / Фото Pinterest

Шаг 2.

Поставите кольцо горизонтально и слегка продавите одну сторону вниз, чтобы образовалось отверстие. Теперь масло будет литься тонкой струйкой.



Дозатор для масла готов / Фото Pinterest



Масло будет литься тонкой струйкой / Фото Pinterest

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