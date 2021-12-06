День пиццы: 5 культовых фильмов и сериалов, где не обошлось без этого блюда

Сегодня в мире празднуют День пиццы, по этому случаю мы решили вспомнить, в каких фильмах и сериалах она есть, хоть и не значительная, но точно вкусная частица сюжета. Давайте вместе еще раз просматривать сцены любимых лент, где пицца "играет" не последнюю роль.

Что объединяет Маколея Калкина, кота Гарфилда и Друзей? Правильно – пицца! В этих и во многих других культовых лентах часто главные герои заказывают, едят или даже готовят ее. Ну, например…

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Сегодня, 6 декабря 2007 года искусство изготовления неаполитанской пиццы вошло в список ЮНЕСКО нематериального культурного наследия человечества. Именно в Неаполе начинается история этого блюда еще с конца 1700-х годов. Этот итальянский город считается местом рождения пиццы – теста с помидорами и творогом.

"Секс в большом городе"

В сериале героини заказали себе большую пиццу по случаю новоселья. Тогда Шарлотт Йорк переехала в новое жилье, а девушки помогали ей распаковывать вещи.



Кадр из сериала "Секс и город" / Фото savoirflair

"Гарфилд"

Все привыкли, что кошки и в жизни, и на экране должны ловить и есть мыши. С Гарфилдом все совсем не так: его любимое занятие – ничего не делать и есть. Однако картинка, где кот весь вымазан соусом, а рядом лежат пустые коробки из-под пиццы, известна даже тем, кто этот мультфильм так и не посмотрел. Кстати, любит пушистик обычную "Маргариту".



Кот Гарфилд ест пиццу / Фото forum-kinozal

"Друзья"

Росс из сериала "Друзья" любил вегетарианские пиццы. И ел он по две штуки за один раз.



"Друзья" тоже не могли прожить без пиццы / Фото yasss

"Сам дома"

Пожалуй, одна из самых известных сцен с пиццей – когда изобретательный Кевин остался дома один и в первую очередь, конечно же, заказал пиццу. Юный гурман выбрал тогда сырную.



Кевин МакКалистер заказал пиццу / Фото twitter

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"Есть, молиться, любить"

Джулия Робертс, исполнявшая главную роль, путешествует по миру. И перекусить женщина решила в Неаполе. И, конечно, пиццей. Ведь этот город стал родиной "Маргариты".



Кадр из фильма "Есть, молиться, любить" / Фото justitalia

Сегодня в мире ежегодно съедают около 5 миллиардов пицц: только в США ежесекундно "уничтожают" 350 кусочков пиццы.