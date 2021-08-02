Что взять с собой в кино: полезные перекусы для просмотра фильмов

Любите взять с собой в кино чипсы и другие вредные снеки? У нас есть полезная и вкусная альтернатива.

Просмотр фильма может быть приятным и полезным для здоровья, если взять с собой правильные перекусы. Идеи 24 делятся списком для тех, кто хочет похудеть.

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Полезные и вкусные перекусы для просмотра фильмов

Сухофрукты



Сухофрукты – это прекрасная альтернатива чипсам / Фото Unsplash

В кино можно прихватить с собой сухофрукты. Они куда полезнее соленых или сладких снеков. Сухофрукты часто обрабатывают сахарным сиропом, но таких продуктов лучше избегать, ведь эти добавки увеличивают калорийность и делают их не такими полезными.

Орехи



Приобретите орехи к фильму / Фото Unsplash

Соленые чипсы и сухарики лучше оставить на прилавках в магазине. Возьмите с собой в кино орешки. Для этого идеально подойдет арахис, кешью, миндаль или грецкие орехи. Этот перекус будет полезным, вкусным и прекрасно утолит чувство голода во время просмотра.

Фрукты



Нарежьте фрукты и возьмите с собой в кино / Фото Unsplash

Фрукты – это прекрасная альтернатива вредным перекусам, ведь они низкокалорийные и дешевле. Тем, кто придерживается правильного питания, можно прихватить с собой для фильма вишни, виноград, яблоки или бананы. Они насытят ваш организм витаминами и микроэлементами.

Фруктовые и овощные чипсы



Можно приготовить полезные чипсы из фруктов и овощей / Фото Unsplash

Привычные соленые чипсы можно заменить полезными фруктовыми или овощными закусками. Их очень легко приготовить дома или можно приобрести в магазине. Для такой закуски используйте морковь, свеклу, баклажан, кабачок, яблоко, грушу и абрикос.

Сыры



Сыр – это вкусно и полезно / Фото Unsplash

Просмотр фильма будет вкусным, если взять с собой сыр. Вы можете приобрести несколько видов, порезать их на кубики и смаковать.

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Полезные напитки, которые можно взять в кино



Вместо газировки лучше прихватите с собой фреш / Фото Unsplash

В кино мы часто берем с собой не слишком полезные газированные напитки с большим количеством подсластителей. Их можно заменить обезжиренным кефиром, фруктовым фрешем или чаем. Эти напитки лучше влияют на работу организма и не приведут к ожирению, как газированные.