Что подарить родителям на Николая: 10 идей на разный бюджет
Источник:24 канал
Традиционно Николай Чудотворец навещает всех послушных детей и приносит им желанные подарки. В этот день также есть традиция дарить подарки свои родным людям – родителям.
В праздник Николая взрослые тоже с нетерпением ждут подарков. Мы предлагаем 10 идей, как утешить своих родителей в этот замечательный праздник.
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10 идеи подарков родителям
- Корзина экзотических фруктов
Прекрасный и полезный подарок в сезон зимних праздников. Родители попробуют новые и интересные фрукты и получат дозу витаминов.
Экзотические фрукты в подарок / Фото Unsplash
- Сертификат на интересное приключение
Это может быть танцевальный мастер-класс, вечер в кафе, кино на двоих, полет на воздушном шаре и т.д.
- Теплые перчатки и шарфы
Теплая верхняя одежда на Николая – беспроигрышный вариант. Можно купить перчатки или шапку или целый набор. Вспомните, любимые цвета своих родителей или же цвет зимней одежды. Подумайте, что лучше подходить им для полного образа.
- Кофеварка
Для родителей, которые любят пить кофе и угощать им родных и друзей – это очень крутой подарок. Можно выбрать обычную капельную или более современную и многофункциональную.
Кофеварка для родителей / Фото Unsplash
- Семейный фотоальбом
Милый подарок, который порадует теплыми воспоминаниями. Его можно приобрести по предварительному заказу или сделать собственноручно.
- Новогодняя фотосессия
Фотосессия – это всегда море эмоций. Веселее организовать съемку для всей семьи, но отдельно для родителей – тоже отличная идея.
- Украшения из натуальной или экокожи
Для мамы можно выбрать хорошую сумку, а для папы – ремень или кошелек.
Сумка из кожи для мамы / Фото Unsplash
- Праздник дома
Организуйте праздник для родителей. Созовите родных друзей и приготовьте хороший стол.
- Декор
Пледы, ароматические свечи, рамки для фотографий, чашки для чая, гирлянды, шкатулки – нужны всем и всегда.
- Книга
Книга – актуальный подарок в любой период. Если ваша мама любит готовить – подарите ей книгу с рецептами. Если отец увлекается детективными фильмами – купите книгу в таком жанре.
Книга в подарок / Фото Unsplash