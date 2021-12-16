Что подарить родителям на Николая: 10 идей на разный бюджет

Традиционно Николай Чудотворец навещает всех послушных детей и приносит им желанные подарки. В этот день также есть традиция дарить подарки свои родным людям – родителям.

В праздник Николая взрослые тоже с нетерпением ждут подарков. Мы предлагаем 10 идей, как утешить своих родителей в этот замечательный праздник.

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10 идеи подарков родителям

Корзина экзотических фруктов

Прекрасный и полезный подарок в сезон зимних праздников. Родители попробуют новые и интересные фрукты и получат дозу витаминов.



Экзотические фрукты в подарок / Фото Unsplash

Сертификат на интересное приключение

Это может быть танцевальный мастер-класс, вечер в кафе, кино на двоих, полет на воздушном шаре и т.д.

Теплые перчатки и шарфы

Теплая верхняя одежда на Николая – беспроигрышный вариант. Можно купить перчатки или шапку или целый набор. Вспомните, любимые цвета своих родителей или же цвет зимней одежды. Подумайте, что лучше подходить им для полного образа.

Кофеварка

Для родителей, которые любят пить кофе и угощать им родных и друзей – это очень крутой подарок. Можно выбрать обычную капельную или более современную и многофункциональную.



Кофеварка для родителей / Фото Unsplash

Семейный фотоальбом

Милый подарок, который порадует теплыми воспоминаниями. Его можно приобрести по предварительному заказу или сделать собственноручно.

Новогодняя фотосессия

Фотосессия – это всегда море эмоций. Веселее организовать съемку для всей семьи, но отдельно для родителей – тоже отличная идея.

Украшения из натуальной или экокожи

Для мамы можно выбрать хорошую сумку, а для папы – ремень или кошелек.



Сумка из кожи для мамы / Фото Unsplash

Праздник дома

Организуйте праздник для родителей. Созовите родных друзей и приготовьте хороший стол.

Декор

Пледы, ароматические свечи, рамки для фотографий, чашки для чая, гирлянды, шкатулки – нужны всем и всегда.

Книга

Книга – актуальный подарок в любой период. Если ваша мама любит готовить – подарите ей книгу с рецептами. Если отец увлекается детективными фильмами – купите книгу в таком жанре.



Книга в подарок / Фото Unsplash