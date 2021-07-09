Что делать, если микроволновка не греет: действенные советы, которые помогут ее починить

Из всей бытовой техники на кухне чаще всего мы используем микроволновку. Поэтому ее неисправность сильно огорчает.

Иногда микроволновка перестает выполнять свою основную функцию – нагревать еду и напитки, но при этом работает. Идеи 24 рассказывают причины и как починить технику.

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Причины неисправности

Чаще всего причиной неисправности микроволновки есть износ деталей, на которое часто влияют следующие факторы:

подогрев пищи в посуде с металлическим рисунком;

работа микроволновой печи с пустой камерой;

подогрев запрещенных продуктов;

металлический предмет внутри.



Разогревайте пищу в разрешенном посуде / Фото Pinterest

Важно соблюдать инструкции и правила использования микроволновки. Лучше греть пищу в посуде из прозрачного жаропрочного стекла. В нем она прогревается равномерно, при этом сама посуда остается холодной. Для подогрева еще хорошо подходит посуда из специального пластика – полипропилена или полиамида.

Можно использовать и обычные тарелки из стекла, керамики, фарфора, но без рисунков.

Какие неисправности возникают в микроволновке

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Если ваша микроволновая печь гудит, в камере нет света, тарелка не крутится, не включается вентилятор или не нагревается пища – очевидно, она сломалась.

Микроволновка будет работать, но не греть пищу, если:

Есть большие перепады напряжения в линейной сети. Воспользуйтесь стабилизатором напряжения, чтобы улучшить ситуацию. Вы также можете включить блок бесперебойного питания.

Сломалась система дверей и микроволновка неплотно закрывается. Попробуйте ее отрегулировать или заменить.

Подключены два или более приборы большой мощности к одной розетке. Попробуйте переставить печь в другое место и греть еду там.

Ошибочно наставлений другой режим. Возможно, вы забыли переключить на обычный – после размораживания.

Есть ошибка в блоке управления или нарушена работа таймера.

Проблема в силовой цепи: высоковольтном диоде, конденсаторе, предохранителях, высоковольтном трансформаторе или магнетроне.



Причины неисправности микроволновки / Фото Master plus

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Если ваша микроволновка новая и еще на гарантии, лучше отнести ее в сервисный центр. Неисправность может быть следствием использования некачественных деталей и плохого заводского сбора. В таком случае отремонтировать технику можно бесплатно. Или же, если у вас есть опыт работы с электрическими приборами, можете попробовать сделать это самостоятельно.