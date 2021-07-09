Что делать, если микроволновка не греет: действенные советы, которые помогут ее починить
Источник:24 канал
Из всей бытовой техники на кухне чаще всего мы используем микроволновку. Поэтому ее неисправность сильно огорчает.
Иногда микроволновка перестает выполнять свою основную функцию – нагревать еду и напитки, но при этом работает. Идеи 24 рассказывают причины и как починить технику.
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Причины неисправности
Чаще всего причиной неисправности микроволновки есть износ деталей, на которое часто влияют следующие факторы:
- подогрев пищи в посуде с металлическим рисунком;
- работа микроволновой печи с пустой камерой;
- подогрев запрещенных продуктов;
- металлический предмет внутри.
Разогревайте пищу в разрешенном посуде / Фото Pinterest
Важно соблюдать инструкции и правила использования микроволновки. Лучше греть пищу в посуде из прозрачного жаропрочного стекла. В нем она прогревается равномерно, при этом сама посуда остается холодной. Для подогрева еще хорошо подходит посуда из специального пластика – полипропилена или полиамида.
Можно использовать и обычные тарелки из стекла, керамики, фарфора, но без рисунков.Как расслабиться после тяжелого дня? Пригласи друзей на бокал Zubrowka.
Какие неисправности возникают в микроволновке
Если ваша микроволновая печь гудит, в камере нет света, тарелка не крутится, не включается вентилятор или не нагревается пища – очевидно, она сломалась.
Микроволновка будет работать, но не греть пищу, если:
- Есть большие перепады напряжения в линейной сети. Воспользуйтесь стабилизатором напряжения, чтобы улучшить ситуацию. Вы также можете включить блок бесперебойного питания.
- Сломалась система дверей и микроволновка неплотно закрывается. Попробуйте ее отрегулировать или заменить.
- Подключены два или более приборы большой мощности к одной розетке. Попробуйте переставить печь в другое место и греть еду там.
- Ошибочно наставлений другой режим. Возможно, вы забыли переключить на обычный – после размораживания.
- Есть ошибка в блоке управления или нарушена работа таймера.
- Проблема в силовой цепи: высоковольтном диоде, конденсаторе, предохранителях, высоковольтном трансформаторе или магнетроне.
Причины неисправности микроволновки / Фото Master plus
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Если ваша микроволновка новая и еще на гарантии, лучше отнести ее в сервисный центр. Неисправность может быть следствием использования некачественных деталей и плохого заводского сбора. В таком случае отремонтировать технику можно бесплатно. Или же, если у вас есть опыт работы с электрическими приборами, можете попробовать сделать это самостоятельно.