Утром мы отрываемся на множество повседневных дел, а вечером так устаем, что, кажется, нет сил сосредоточиться на тексте. Однако наслаждаться книгами можно, если знать несколько уловок.

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Всегда носите с собой книгу

Куда бы вы ни пошли, всегда берите с собой книгу. Это поможет вам уменьшите время ожидания в таких местах, как:

общественный транспорт, когда вы едете на работу;

аэропорт или вокзал;

коридор к врачу.

10 – 15 минут чтения в день может показаться легкомысленным делом. Но минуты – это часы, а часы – дни и вуаля… у вас есть еще одна прочитанная книга.



Читайте повсюду и всегда носите с собой книгу / Фото 5-Minute Crafts

Читайте электронную книгу или сайт

Вам не обязательно всегда носить с собой бумажную книгу. Вы можете воспользоваться электронной или просто скачать приложение для чтения на свой смартфон.

Последний вариант может помочь вам справиться с привычкой всегда прокручивать новостную ленту в соцсетях. Вместо этого откройте публицистическую книгу, которую легко читать и представьте, что вы это – интересный пост в Facebook. Переместите значок программы на главный экран и, наоборот, скройте соцсети.

Сделайте чтение частью вашего ежедневного расписания

Выделите время для чтения и попросите своих близких не беспокоить вас в течение этого времени. Например:

утром или вечером сразу после еды;

за час до сна;

во время обеденного перерыва на работе;

после йоги, упражнений на растяжку или медитации.

Слушайте аудиокниги

Аудиокниги – это хороший способ уделить время чтению, пока вы заняты своими повседневными делами и задачами. Их можно слушать, когда готовите обед, убираете дома, занимаетесь в тренажерном зале или бегаете в парке.

Поставьте цель

Вы можете поставить цель, сколько книг хотите прочитать за месяц или год. Главное – быть реалистичным и не устанавливать облачные числа. Вы даже можете выбрать количество страниц, которые необходимо прочитать в течение дня или недели.

Также вы можете принять участие в одном из читательских соревнований, проводимых на онлайн-платформах.

Составьте список для чтения

Составьте список книг, которые вы хотите прочесть. Это может быть один общий общий список или список, разделенный на жанры.

Если вы не знаете, с чего начать, воспользуйтесь рекомендациями. Найдите списки книг известных людей (Билл Гейтс и Эмма Уотсон часто публикуют собственные списки для чтения) или рейтинги лучших книг.

Откажитесь от скучных книг

Если вы считаете некоторые книги неинтересными или скучными, то прекратите их читать. Помните, что чтение – это хобби, а не долг.

Не утомляйте себя историями, которые вас не интересуют. Просто начните читать следующую книгу в вашем списке. Может, именно она вам очень понравится.

Читайте сразу несколько книг

Вы можете заскучать, читая ту же книгу, особенно если начали читать что-то монументальное, как "Война и мир".

Выберите другую книгу, но легче читать. Например, нечто развлекательное из жанра нон-фикшн. Чередуйте ее с основной книгой и возвращайтесь, когда захотите отдохнуть от серьезного чтения.



Попытайтесь читать две книги одновременно / Фото 5-Minute Crafts

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