Как чистить ковер снегом: полезные лайфхаки на зиму

Единственный прибор, который необходим для очищения ковров дома – это пылесос. В зимнюю пору их можно почистить даже при помощи снега.

В сочетании с несколькими веществами, которые, вероятно, уже есть в вашем доме, можно легко избавиться от старых пятен со своего ковра. Речь идет о вине, кофе, грязи, соусе для еды и т.д.

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Чистим ковер мылом и пылесосом

Специалист по гигиене предлагает метод, использующий пылесос, пищевую соду или мыло для посуды.

Необходимые инструменты: старая зубная щетка, щетка, чистая тряпка или полотенце и ведро.

Приготовьте ведро теплой воды и любимый чистящий инструмент.

Пропылесосите весь участок, который вы хотите очистить, чтобы избавиться от грязи и пыли.

Если вы используете пищевую соду, посыпьте пятно до полного покрытия. При использовании мыла для посуды измерьте размер пятна и используйте 1 столовую ложку на 15 – 20 сантиметров пятна.

Помахайте им, пока не увидите пузыри.

Используя старую щетку, зубную щетку, тряпку или полотенце, осторожно протрите пятно теплой водой.

Не замачивайте полностью. Просто сделайте его достаточно влажным, чтобы удалить грязь или пятно.

Включите любые вентиляторы или откройте окна, чтобы ковер высох.

После высыхания снова пропылесосите.

"Бабушкина мудрость"

Блогер Али Филдс говорит, что полагается на "бабушкину мудрость" чистить ковры. Эта техника требует немного больше средств, чем приведенная выше, но она работает не только для очистки пятен. Раствором можно отделать всю комнату.

Требуются очистители:

смесь воды и мыла для посуды;

немного поваренной соли;

немного пищевой соды.

Дополнительные предметы: щетка для чистки с жесткой щетиной, бутылка с распылителем, несколько старых тряпок или махровых полотенец.

Начните со смешивания небольшой части мыла – 1/8 чайной ложки с водой в бутылке с распылителем. Не стряхивайте его чрезмерно.

Посыпьте пищевой содой и поваренной солью участок, который нужно глубоко очистить.

Слегка распылите смесь мыльной воды на тот же участок. Дайте постоять несколько минут.

Очистите кистью в одном направлении. Это накопит волосы и мусор, который можно будет легко собрать.

Прижмите полотенца к ковру, дав им пропитаться водой.

После того как область в основном высохнет, удалите мыльную смесь из бутылки с распылителем, наполните ее обычной водопроводной водой и еще раз слегка распылите ковер.

Снова приложите тканевые полотенца в ковер.

Можно ли почистить ковер снегом

Да, уборка снегом – это отличный вариант в зимние месяцы. Для достижения наилучших результатов используйте только что выпавший сухой снег.

Вот, как глубоко очистить ковер от снега в пяти простых шагах :