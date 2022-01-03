Чистим апельсины легко: 3 способа, которые сможет повторить каждый

Иногда чистка апельсина – это достаточно легко, а иногда – настоящее испытание. Рассказываем о действенных способах, с которыми справится каждый.

Попробуйте три лучших способа очищения апельсинов. Они, несомненно, отнимают меньше времени, меньше усилий и создают гораздо меньше беспорядка.

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Как легко очистить апельсин

Способ 1

Возьмите апельсин и отрежьте его верхний и нижний концы тонкими круглыми ломтиками. Теперь сделайте надрез от центра вокруг апельсина, чтобы раскрыть его в форме полукруга.

Снимите его наружное покрытие и вуаля! Вы легко и быстро очистили апельсин.

Способ 2

Возьмите апельсин и сделайте посредине надрез по всему кругу. Делайте это осторожно, чтобы не разрезать мякоть, а касаться только наружного слоя. Вставьте ложку или тупой нож между шкуркой и мякотью и отделите их.

Способ 3

Возьмите апельсин и обрежьте его верхний и нижний концы тонкими круглыми ломтиками. Вокруг него сделайте вертикальные надрезы сверху вниз. Теперь снимите шкурку.

Чистим апельсин с помощью 3 методов: видео