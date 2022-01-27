Как быстро приготовить шоколадный торт без выпечки: рецепт с фото
Источник:5-Minute Crafts
Даже если у вас нет духовки, вы все равно можете побаловать себя вкусным шоколадным тортом. Все, что понадобится, это сковорода и несколько обычных ингредиентов.
Идеи 24 расскажут, как приготовить скорый и вкусный шоколадный торт на плите. Дополнить его можно шоколадным ганашем и фруктами.
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Рецепт шоколадного торта без выпечки
Что вам понадобится:
- 40 граммов муки;
- 70 граммов сахара;
- 25 граммов какао;
- щепотка соды;
- 60 граммов молока;
- 30 граммов масла;
- 1 яйцо.
Приготовление
Положите все сухие ингредиенты (муку, сахар, какао-порошок и пищевую соду) в миску. Смешайте их вместе с помощью венчика или вилки.
Готовим шоколадный торт / Фото 5-Minute Crafts
Добавьте в миску с сухой смесью молоко, яйцо и чуть-чуть растопленного масла. Все тщательно перемешайте венчиком.
Торт без выпечки / Фото 5-Minute Crafts
Возьмите сковороду с толстым дном и поставьте на медленный огонь. Растопите на нем чуть-чуть сливочного масла, чтобы тесто для торта не прилипало к нему.
Вылейте смесь для торта в сковороду и накройте ее крышкой. Дайте запекаться 7 – 10 минут на слабом огне.
Готовить лепешку следует на сковороде / Фото 5-Minute Crafts
Проверьте, готов ли ваш пирог с помощью зубочистки. Если тесто к ней не прилипает, то пирог полностью готов.
Проверить готовность можно зубочисткой / Фото 5-Minute Crafts
Когда лепешка будет полностью готова, накройте сковороду крышкой и заберите ее из огня.
Как приготовить шоколадный ганаш
Вы можете добавить немного шоколадного ганаша в свой торт, чтобы сделать его еще более шоколадным. Вам понадобятся жирные сливки и темный шоколад по вашему вкусу. Пропорция должна быть 1:1
Поставьте кастрюлю на средний огонь и влейте туда жирные сливки. Добавьте чуть-чуть темного шоколада и небольшой резиновой лопаткой начните медленно перемешивать смесь, пока шоколад не растает и все хорошо соединится.
Рецепт шоколадного ганаша / Фото 5-Minute Crafts
Переложите торт на тарелку и полейте ганашем. По желанию можно добавить немного ягод или фруктов.
Готовый торт / Фото 5-Minute Crafts