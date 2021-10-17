Бумажная реальность: художник ловко добавляет вытынанки в окружающий мир
Источник:Инстаграм фотографа Рича
Британский художник обладает невероятным талантом – мужчина вырезает фигуры из бумаги, благодаря которым меняет контекст окружения. Художник играет с масштабами и предметами, создавая неповторимые композиции.
В инстаграме художник делится своими произведениями искусства, вдохновляя пользователей соцсети.
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Композиции молодой фотограф по имени Рич создает из вырезанной бумаги. Тематики композиций варьируются – художник воспроизводит героев мультфильмов тв кинолент, животных и фэнтезийных персонажей, которые дополняют реальность города.
Художник создает великолепные вытынанки из бумаги / Коллаж 24 канала с фото paperboyo
Рич также посвящает свои фотографии мирам и международным событиям. Особенно художник акцентирует внимание экологическим событиям – недавно он опубликовал фотографии, посвященные Всемирному дню пингвинов.
Фотография посвящена Всемирному дню пингвинов / Фото paperboyo
У мужчины есть свою страница в инстаграме, которая имеет более полумиллиона фолловеров. Также Рич создал свой магазин, где можно приобрести фотографии для оформления дома.
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Художник путешествует по миру и вплетает вытынанки в местные ландшафты. Предметом вдохновения может стать что угодно – небоскреб, памятник архитектуры или линии электропередач.
Художник превратил Триумфальную арку в лего-героя / Фото paperboyo