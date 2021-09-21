Британская художница превращает обыденные вещи в веселых персонажей – милые фото

Для кого-то такие вещи как скомканное полотенце, развернутая книжка или ломоть хлеба – абсолютно повседневные. Но для нее – это живые и увлекательные персонажи.

Своим безграничным воображением художница по имени Хельга Стенцель превращает атрибуты повседневной жизни в героев своих фотографий.

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Серия фотографий художницы называется "Бытовой сюрреализм". Хельга меняет обычные домашние вещи, чтобы они выглядели так, как милые персонажи с забавными эмоциями.

Повседневные вещи оживают в руках художницы / Коллаж 24 канала из фото Хельги Стенцель

Белье на сушилке превращается в лошадь, салаты и хлеб – в игривых песиков, стиральные машины кривляются на камеру, а чайные пакетики читают сказки. Эти герои – доказательство того, что даже в чем-то обыденном и привычном можно найти новизну и вдохновение.

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Чтобы изобразить желаемую эмоцию, художница добавляет нарисованные детали – глаза, рот и аксессуары. Художница демонстрирует, что в простых вещах всегда существует капля потешности и юмора.



Милые персонажи поднимут настроение каждому / Фото Хельги Стенцель

Я надеюсь, что мое искусство поможет людям соединиться со своим внутренним ребенком и снова открыть радость получать удовольствие от маленьких визуальных наслаждений дома и за его пределами,

– написала Хельга на своем сайте.

Хоть Стенцель и утверждает, что она легко может находить вдохновение в обыденности, но на визуализацию идеи уходит определенное время. Художница рассказала, что в основном ей надо долго смотреть на вещь, чтобы создать в голове образ персонажа.

В инстаграме художница имеет почти 200 тысяч подписчиков. Самый популярный пост Хельги – анимация, на которой изображено яблоко, которое пьет сок и становится все более спелым.